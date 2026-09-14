BRASILEIRÃO 2026
Bahia exorciza "fantasma" do Remo e garante vaga no G-4 da Série A
Esquadrão supera rival pela primeira vez no ano e assume a 4ª colocação do Brasileirão
O Esporte Clube Bahia exorcizou seu maior algoz na temporada e entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 14, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada da Série A, o Esquadrão venceu o Remo por 2 a 1, após três derrotas seguidas para o rival neste ano, e entrou na zona de classificação direta para a Libertadoresde 2027.
Com o resultado, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, assumiu a 4ª colocação do Brasileirão, com 46 pontos, mesma pontuação do Athletico, que ocupa o 3º lugar. Além disso, com o triunfo, o Esquadrão chegou à marca de 11 partidas seguidas sem perder na competição, sendo quatro triunfos consecutivos.
O jogo
Diante da torcida azul, vermelha e branca, foi o Bahia quem abriu o placar, com Jean Lucas, aos 19 minutos da etapa inicial. A jogada, no entanto, começou com Kike Olivera, que recuperou a posse de bola após marcação-pressão e arrancou pela direita, deixando um passe sob medida para o camisa 6 chegar finalizando e balançar as redes.
No segundo tempo, Kanu — escolhido para substituir Ramos Mingo — chegou a ampliar o placar, mas o gol foi anulado devido à posição irregular do zagueiro no lance.
Mas, mesmo com a anulação, deu tempo para o Bahia fazer a festa da torcida tricolor mais uma vez. Na reta final da partida, Ademir puxou o contra-ataque e tocou na frente para Alejo Véliz, que foi derrubado na área, e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Luciano Juba ampliou o placar e confirmou o triunfo do Esquadrão.
O Remo, por outro lado, diminuiu já nos acréscimos, também de pênalti. Vitor Bueno foi para a cobrança e superou o goleiro Ronaldo.
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Próximo jogo
O Bahia volta à campo no próximo domingo, 20, às 19h30, quando enfrenta o Athletico, na Ligga Arena, em Curtiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo de "seis pontos" na luta por uma vaga direta na Libertadores.
Ficha técnica
Bahia x Remo
- O quê: 27ª rodada da Série A
- Data: 14/09/2026
- Horário: 20h
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Escalações de Bahia x Remo
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Éverton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz (Everaldo) e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.
- Remo: Marcelo Rangel; Zé Ivaldo, Tchamba, Picco e Marlon; Patrick, Galeano, Zé Ricardo, Pikachu, Matheus Felipe e Jajá. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem de Bahia x Remo
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Árbitro assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Árbitro assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)
Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)