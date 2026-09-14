Adversário do Bahia confirma mais um desfalque para confronto decisivo

Adversário do Esporte Clube Bahia na próxima rodada do Brasileirão, o Athletico Paranaense anunciou que terá mais um desfalque para o confronto. Trata-se do lateral-direito Gastón Benavídez, que sofreu um trauma na perna esquerda durante o clássico contra o Coritiba na última sexta-feira, 11, no Couto Pereira.



“Após a avaliação do Departamento Médico e a realização de exames complementares, foi constatada uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Benavídez já iniciou tratamento no CAT Caju e ficará ausente das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro”, informou o Furacão em comunicado oficial publicado nesta segunda-feira, 14.

Ainda no comunicado, o Athletico alfinetou o rival Coritiba e criticou a arbitragem do clássico, que terminou empatado em 3 a 3:

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“O jogador rubro-negro sofreu duas faltas violentas durante o primeiro tempo da partida e foi substituído no intervalo. Aos 27', foi atingido por um pontapé de Lavega. Apesar do lance se configurar como agressão, o jogador adversário recebeu apenas o cartão amarelo. Em seguida, aos 31', o lateral foi atingido novamente, desta vez por Jacy. A arbitragem não assinalou infração na jogada”.

O Athletico Paranaense informa que o lateral-direito Gastón Benavídez sofreu um trauma na perna esquerda durante o clássico da última sexta-feira, no Couto Pereira. Após a avaliação do Departamento Médico e a realização de exames complementares, foi constatada uma lesão muscular… pic.twitter.com/wwwjvYVLOR — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 14, 2026

Outros desfalques

Assim como Benavidez, dois dos seus principais jogadores do Athletico Paranaense na temporada também estão fora do confronto contra o Bahia: Kevin Viveros e João Cruz. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico contra o Coritiba.