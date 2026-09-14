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CRIME

Artilheiro do Brasileirão é alvo de ataques racistas após clássico

Clube emitiu um comunicado oficial repudiando as atitudes

Gustavo Nascimento
Por
Placa de campanha contra o racismo na Arena da Baixada, estádio do Athletico Paranaense
Placa de campanha contra o racismo na Arena da Baixada, estádio do Athletico Paranaense - Foto: João Heim

Artilheiro do Brasileirão com 18 gols, o colombiano Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, foi alvo de ataques racistas nas redes sociais após o clássico contra o Coritiba, disputado na última sexta-feira, 11. Um torcedor do clube alviverde publicou emojis de macaco nos comentários de uma foto do colombiano com a família

Como resposta, o Athletico Paranaense emitiu um comunicado nesta segunda-feira, 14, repudiando as atitudes e cobrando a adoção das medidas cabíveis diante do crime cometido pelo torcedor coxa-branca.

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Empate no clássico

Com bola rolando, o clássico terminou empatado em 3 a 3. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os gols do Furacão foram marcados por Arthur Dias, Luiz Gustavo e Kevin Viveros. O Coxa marcou com Tiago Cóser e Rodrigo Moledo (duas vezes).

O jogo quase foi adiado devido às fortes chuvas que atingiram a capital do Paraná na sexta-feira.

Com o resultado, o Athletico Paranaense se manteve em terceiro lugar, com 46 pontos, enquanto o Coritiba chegou aos 38 pontos e caiu da sétima para a oitava colocação, visto que o Atlético Mineiro ganhou do Fluminense por 3 a 1 e ultrapassou o Coxa.

Artilharia

Autor de um dos gols do Furacão contra o Coritiba, Kevin Viveros tem sido peça chave para a boa campanha da equipe de Odair Hellmann no Campeonato Brasileiro.

O jogador colombiano já registrou 18 gols e três assistências em 26 jogos na Série A, sendo o artilheiro isolado do torneio. Viveros tem três gols a mais que o segundo colocado Pedro, do Flamengo, que balançou as redes 15 vezes em 27 jogos.

Entre os artilheiros do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória na competição, Luciano Juba e Renê estão empatados, com oito gols cada.

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Tags

athletico paranaense Brasileirão Coritiba Kevin Viveros racismo

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