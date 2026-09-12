Bahia terá rival desfalcado em duelo direto pela Libertadores

Bahia e Athletico-PR fazem um confronto direto na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. As equipes se enfrentam no domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, em duelo que terá o Furacão sem dois dos seus principais destaques na temporada: Kevin Viveros e João Cruz. ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico contra o Coritiba.

O Athletico-PR chegou aos 46 pontos após empatar por 3 a 3 com o Coritiba, no clássico Atletiba. O Bahia, por sua vez, enfrenta o Remo na segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, e pode igualar a pontuação do time paranaense antes do confronto direto.

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Kevin Viveros é o principal desfalque

Camisa 9 e artilheiro do Athletico-PR na temporada, Kevin Viveros não estará à disposição para o duelo contra o Bahia. O atacante lidera a artilharia do Brasileirão com 18 gols em 26 partidas

Contratado junto ao Atlético Nacional, o atacante vive grande fase e marcou um dos gols no empate por 3 a 3 com o Coritiba, no último jogo do Furacão.

João Cruz também está fora

Outra ausência importante será a do meia João Cruz, formado nas categorias de base do Athletico-PR.

Titular no Atletiba, o jogador participou diretamente de um dos gols ao dar uma assistência antes de ser substituído. Na temporada, ele soma 24 partidas, sendo 11 como titular, além de dois gols e cinco assistências.

Bahia e Athletico-PR de olho na Libertadores

A partir de 2026, o Campeonato Brasileiro passou a distribuir cinco vagas originais para a Libertadores: os quatro primeiros colocados avançam diretamente à fase de grupos, enquanto o quinto disputa a fase preliminar.

A antiga sexta vaga do Brasileirão foi destinada à Copa do Brasil, que passou a garantir classificação para o campeão e o vice.

A zona de classificação do Brasileirão pode, porém, chegar a G6 ou G7 caso um clube que termine entre os cinco primeiros também conquiste a Copa do Brasil, a Libertadores ou a Copa Sul-Americana. Nessa situação, a vaga é repassada ao sexto colocado e, se necessário, aos seguintes.

Com a proximidade na tabela, Bahia e Athletico-PR entram nas próximas rodadas pressionados pela disputa por uma posição entre os classificados para a competição continental.