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MAIS UMA VITÓRIA

Hebert Conceição vence por TKO nos EUA e segue invicto no boxe

Lutador conquistou sua 12ª vitória na carreira do boxe profissional

Franciely Gomes
Por
Hebert Conceição está representando o Brasil na disputa
Hebert Conceição está representando o Brasil na disputa - Foto: Reprodução | Instagram

Hebert Conceição colecionou mais uma vitória em sua carreira. O lutador de boxe profiossional derrotou o mexicano José de Jesus Adame Chio nesta sexta-feira, 11, na Frontwave Arena, em Oceanside, Califórnia, nos Estados Unidos.

A vitória foi por TKO, um nocaute técnico no esporte, no oitavo round da luta. O atleta baiano aplicou golpes na linha da cintura e levou o adversário à lona duas vezes no quinto round, derrubando-o novamente no oitavo, fazendo a partida ser encerrada.

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O triunfo é o 12º da carreira de Hebert e o projeta na defesa do título Latino WBO. Atualmente, ele está no Top 10 da WBO e Top 25 do WBC, entre os principais nomes da categoria no cenário internacional.

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Um post compartilhado por Hebert Conceiçao (@hebertwilianboxe)

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Tags

boxe esportes hebert conceição Luta

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