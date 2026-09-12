MAIS UMA VITÓRIA
Hebert Conceição vence por TKO nos EUA e segue invicto no boxe
Lutador conquistou sua 12ª vitória na carreira do boxe profissional
Hebert Conceição colecionou mais uma vitória em sua carreira. O lutador de boxe profiossional derrotou o mexicano José de Jesus Adame Chio nesta sexta-feira, 11, na Frontwave Arena, em Oceanside, Califórnia, nos Estados Unidos.
A vitória foi por TKO, um nocaute técnico no esporte, no oitavo round da luta. O atleta baiano aplicou golpes na linha da cintura e levou o adversário à lona duas vezes no quinto round, derrubando-o novamente no oitavo, fazendo a partida ser encerrada.
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O triunfo é o 12º da carreira de Hebert e o projeta na defesa do título Latino WBO. Atualmente, ele está no Top 10 da WBO e Top 25 do WBC, entre os principais nomes da categoria no cenário internacional.