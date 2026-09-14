Ex-Vitória tem grave lesão após sofrer pancada na cabeça

Com passagem pelo Esporte Clube Vitória em 2025, o atacante Carlinhos sofreu um trauma cranioencefálico, como informou o Athletic, após um choque com o zagueiro Gabriel Pinheiro, do Juventude. De acordo com o clube mineiro, os exames confirmaram fraturas na região da face, que serão tratados sem a necessidade de cirurgia.

O lance aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo da partida entre o Athletic contra a equipe gaúcha, jogo válido pela 28ª rodada da Série B. O goleiro do Athletic lançou para o campo de ataque e Carlinhos disputou pelo alto. Gabriel Pinheiro saltou e tentou cortar de cabeça, mas se chocou com o atacante e ambos foram ao chão.

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Logo após o choque de cabeça, Carlinhos caiu no gramado e precisou ser atendido pela ambulância. O Athletic acionou o protocolo de concussão e o centroavante foi substituído.

Nas redes sociais, o clube postou um comunicado para atualizar a situação do atleta.

Carlinhos pertence ao Flamengo e está emprestado ao Athletic até o fim de novembro. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até o fim deste ano. Esse é o terceiro empréstimo do centroavante, que também passou por Vitória e Remo. No clube mineiro, ele atuou em oito partidas, com dois gols e uma assistência.

Passagem pelo Vitória

Carlinhos atuou como jogador do Vitória ao longo de 2025. O atacante veio por empréstimo do Flamengo e atuou em 23 jogos e marcou quatro gols, sendo um no Brasileirão, um na Copa do Nordeste e dois no Campeonato Baiano.