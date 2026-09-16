Cone e capacetada: torcedor do Corinthians é agredido na Fonte Nova

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Uma briga entre torcedores tomou as atenções após a partida entre Bahia e Corinthians, disputada na noite desta terça-feira, 15, na Arena Fonte Nova, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, após o final da partida que terminou com as Brabas vencendo por 1 a 0.

A confusão teria começado na área externa e avançado para dentro do estádio, quando um torcedor identificado como corintiano encontrou um grupo de tricolores do lado de fora da Fonte Nova. Após o início do confronto, os envolvidos seguiram para a área interna da Arena.

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Durante a confusão, um cone grande foi sido arremessado contra o torcedor do Corinthians, que também sofreu agressões com capacetes, deixando marcas de sangue e restos de capacete espalhados pelo chão na saída da Fonte Nova.

Após a dimunuição da confusão, o torcedor corintiano já sem camisa do clube paulista e com alguns hematomas, seguiu recebendo algumas provocações de torcedores rivais.

A Polícia Militar e uma equipe da Vitalmed foram acionadas, e um policial entrou na Fonte Nova para buscar o torcedor e conduzi-lo para fora do estádio, acompanhado por outros agentes.

Bahia e Corinthians voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, 21, na Neo Química Arena, pela volta do confronto da semifinal do Brasileirão Feminino, decidindo a vaga na grande final do Campeonato Brasileiro.