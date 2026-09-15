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Saiba quando será o jogo de despedida de Messi com a Argentina

Craque de 39 anos anunciou sua aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo de 2026

Gustavo Nascimento
Por
Messi chora após derrota na final da Copa do Mundo de 2026
Messi chora após derrota na final da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Odd Andersen | AFP

Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da Seleção Argentina logo após a Copa do Mundo de 2026, mas sua trajetória com a camisa da Albiceleste ainda terá mais um capítulo. O craque de 39 anos terá um jogo de despedida, que acontecerá no amistoso contra o Benin no dia 6 de outubro, em Buenos Aires.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 15, pelo presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino), Claudio Tapia, em um vídeo publicado na rede social X.

“Decidimos convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, o nosso capitão Lionel Andrés Messi, para que ele possa ter a despedida que realmente merece”, disse o presidente da entidade.

“Depois de receber a confirmação de Lionel, convidamos todos os campeões do mundo que participaram com ele da Copa do Qatar, em 2022, para que, com suas famílias, acompanhem-no na partida, que será inesquecível”, acrescentou o dirigente.

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Amistosos da Argentina

A Argentina terá uma série de três amistosos, sequência que terá início contra a Bolívia, em 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, na província de Córdoba. Será o primeiro jogo da equipe desde a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, em 19 de julho.

Depois, a formação alviceleste retornará a Buenos Aires para enfrentar Burkina Faso, em 3 de outubro, e Benin, no dia 6.

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O jogo contra o Benin, quando será realizada a despedida de Messi, será disputado no estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate.

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Argentina Lionel Messi messi

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