Saiba quando será o jogo de despedida de Messi com a Argentina

Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da Seleção Argentina logo após a Copa do Mundo de 2026, mas sua trajetória com a camisa da Albiceleste ainda terá mais um capítulo. O craque de 39 anos terá um jogo de despedida, que acontecerá no amistoso contra o Benin no dia 6 de outubro, em Buenos Aires.



A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 15, pelo presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino), Claudio Tapia, em um vídeo publicado na rede social X.

“Decidimos convidar o melhor jogador do mundo, o símbolo da nossa seleção, o nosso capitão Lionel Andrés Messi, para que ele possa ter a despedida que realmente merece”, disse o presidente da entidade.



“Depois de receber a confirmação de Lionel, convidamos todos os campeões do mundo que participaram com ele da Copa do Qatar, em 2022, para que, com suas famílias, acompanhem-no na partida, que será inesquecível”, acrescentou o dirigente.

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Amistosos da Argentina

A Argentina terá uma série de três amistosos, sequência que terá início contra a Bolívia, em 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, na província de Córdoba. Será o primeiro jogo da equipe desde a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, em 19 de julho.



Depois, a formação alviceleste retornará a Buenos Aires para enfrentar Burkina Faso, em 3 de outubro, e Benin, no dia 6.

O jogo contra o Benin, quando será realizada a despedida de Messi, será disputado no estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate.