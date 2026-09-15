E.C.BAHIA
Invicto, Bahia é o segundo melhor time da Série A no segundo turno
Tricolor Baiano mantém uma sequência de 11 jogos de invencibilidade
O Esporte Clube Bahia vive uma grande fase na temporada, estabelecendo contra o Remo uma sequência de quatro triunfos consecutivos e 11 jogos sem perder. Por conta disso, o time de Rogério Ceni conquistou posições na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando agora a quarta colocação do torneio.
No entanto, quando se observa o recorte do segundo turno, o Bahia é o segundo melhor time do país, atrás apenas do Flamengo. Em oito jogos, a equipe de Rogério Ceni conquistou 16 pontos (quatro triunfos e quatro empates), um a menos que o time carioca.
O Bahia é seguido de perto pelo Cruzeiro, que somou 15 pontos no recorte. Atlético Mineiro e Santos aparecem na sequência com 14 pontos, mas ambos fizeram apenas sete jogos no período.
Leão na parte de baixo
O Esporte Clube Vitória, por sua vez, vem decepcionando no segundo turno. Em oito jogos, o Leão conseguiu apenas duas vitórias, sendo derrotado em cinco oportunidades e saindo com um empate contra o Mirassol, na última rodada.
Ao todo, são somente sete pontos conquistados e um saldo de -9, de forma que o time tem a quinta pior campanha no período.
Leia Também:
Atrás do Vitória estão Remo e Corinthians, com cinco pontos cada, e Bragantino e Botafogo, que conquistaram seis pontos no segundo turno. Esses dois últimos times, no entanto, fizeram apenas sete jogos, de forma que podem ultrapassar o Leão da Barra no recorte ao igualarem o número de partidas.