Invicto, Bahia é o segundo melhor time da Série A no segundo turno

O Esporte Clube Bahia vive uma grande fase na temporada, estabelecendo contra o Remo uma sequência de quatro triunfos consecutivos e 11 jogos sem perder. Por conta disso, o time de Rogério Ceni conquistou posições na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando agora a quarta colocação do torneio.

No entanto, quando se observa o recorte do segundo turno, o Bahia é o segundo melhor time do país, atrás apenas do Flamengo. Em oito jogos, a equipe de Rogério Ceni conquistou 16 pontos (quatro triunfos e quatro empates), um a menos que o time carioca.

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O Bahia é seguido de perto pelo Cruzeiro, que somou 15 pontos no recorte. Atlético Mineiro e Santos aparecem na sequência com 14 pontos, mas ambos fizeram apenas sete jogos no período.

Leão na parte de baixo

O Esporte Clube Vitória, por sua vez, vem decepcionando no segundo turno. Em oito jogos, o Leão conseguiu apenas duas vitórias, sendo derrotado em cinco oportunidades e saindo com um empate contra o Mirassol, na última rodada.

Ao todo, são somente sete pontos conquistados e um saldo de -9, de forma que o time tem a quinta pior campanha no período.

Atrás do Vitória estão Remo e Corinthians, com cinco pontos cada, e Bragantino e Botafogo, que conquistaram seis pontos no segundo turno. Esses dois últimos times, no entanto, fizeram apenas sete jogos, de forma que podem ultrapassar o Leão da Barra no recorte ao igualarem o número de partidas.