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E.C.VITÓRIA

Vitória goleia o Atlético-GO e sobe na tabela do Brasileirão Sub-17

Partida foi disputada no CT Manoel Pontes Tanajura nesta terça-feira, 15

Gustavo Nascimento
Por
Atletas do time Sub-17 do Vitória
Atletas do time Sub-17 do Vitória - Foto: Yuri Couto | EC Vitória

O time Sub-17 do Esporte Clube Vitória recebeu o Atlético Goianiense nesta terça-feira, 15, no campo Bebeto Gama, no CT Manoel Pontes Tanajura, e conseguiu uma vitória por 6 a 1. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Os gols do Leão foram marcados por Júlio César e Erick, duas vezes cada, Pedro Costa e Jorginho, enquanto Lauren descontou para o time visitante.

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Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe com:

Mateus Pedro; Dátolo (Jeanderson), Geovane, Arthur e Cauan; Luís Gustavo; Pedro Costa (Jorginho) e Yarlen (Luiz Guilherme); Júlio César (Erick), Guilherme (Dieguinho) e Igor (Samuel).

Classificação e próximo jogo do Vitória

Essa foi a terceira vitória do Vitória no Brasileirão Sub-17. O resultado faz o clube chegar a 10 pontos e subir para a 18º colocação, ultrapassando o Grêmio, que tem a mesma pontuação, mas um saldo de gols pior em relação ao Leão.

O próximo compromisso será diante do SSA FC, no sábado, 19, às 13h30, jogo válido pelo Campeonato Baiano da categoria. O confronto acontecerá no Sítio do Caju, em Salvador.

Pelo Brasileirão Sub-17, o Vitória volta a campo contra o Fortaleza na próxima terça-feira, 22, novamente no CT Manoel Pontes Tanajura.

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Tags

Atlético-GO Brasileirão Sub-17 vitória

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