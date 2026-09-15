Nutricionista revela segredo na dieta de Cristiano Ronaldo

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo é um dos maiores exemplos de longevidade para um jogador de futebol, a ponto de estar próximo de alcançar a marca de mil gols na carreira. Para continuar em alto nível mesmo com a idade avançada, o atleta conta com uma dieta regrada.

O tema foi abordado pelo nutricionista esportivo Johnny Ondina, em entrevista ao jornal As, da Espanha. Durante a conversa, o profissional revelou qual é o grande segredo na dieta do craque português.

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“O segredo da dieta de Cristiano Ronaldo é um ingrediente que 90% das pessoas normais ou dos atletas de elite não têm: a constância. Qualquer um dos ingredientes que ele tem em casa nós podemos ter. Na verdade, a alimentação dele é bastante chata”, descreveu Ondina.

Não existem atalhos

O nutricionista ainda fez um alerta para aqueles que se baseiam em “soluções mágicas” nas redes sociais, reforçando que a consistência deve ser a base para manter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.

“A cozinha dele está cheia de coisas naturais. O problema é que há jovens de 18 anos que compram sal do Himalaia ou leem nas redes sociais que, se fizerem um jejum de 15 dias, vão marcar um gol no ângulo. Não é assim”, completou o Johnny Ondina.

Por fim, o nutricionista afirmou que Cristiano Ronaldo também abre exceções em alguns momentos para comer alimentos com açúcar e ultraprocessados: “O que temos que tentar imitar é que 95% do dia dele é comer de forma saudável e há 5% em que ele faz algo diferente. Acho que a porcentagem do restante da população é diferente”.