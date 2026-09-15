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ESPORTES

Casa de seleção tradicional passa por reforma de R$ 231 milhões

Arena passa por uma das maiores reformas de sua história

João Grassi
Por
Estádio Metropolitano Roberto Meléndez
Estádio Metropolitano Roberto Meléndez - Foto: Juan Barreto | AFP via Getty Images

O Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, está recebendo US$ 45 milhões (cerca de R$ 231,3 milhões) em investimentos para sua transformação. A arena passa por uma das maiores reformas de sua história e deve ficar pronta em novembro, quando está prevista a inauguração para a final da Copa Sul-Americana de 2026.

O projeto prevê um aumento significativo na capacidade. O estádio, que atualmente comporta 45.994 torcedores, passará a receber 60 mil pessoas em jogos de futebol e até 75 mil em shows.

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A principal mudança estrutural foi a retirada da pista de atletismo, acompanhada pelo rebaixamento do campo em quatro metros. Com isso, novas arquibancadas foram construídas mais próximas do gramado.

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Além da ampliação, os US$ 45 milhões também financiam novos telões, uma fita de LED de 500 metros, banheiros e vestiários renovados, áreas gastronômicas e uma nova fachada metálica.

O Estádio Metropolitano é utilizado pelo Junior Barranquilla e pela Seleção Colombiana. A reformulação já acontece desde janeiro e é promovida pela Prefeitura de Barranquilla.

Obras no Metropolitano
Obras no Metropolitano - Foto: Divulgação
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Futebol Sul-Americano

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