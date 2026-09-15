Casa de seleção tradicional passa por reforma de R$ 231 milhões

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O Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, está recebendo US$ 45 milhões (cerca de R$ 231,3 milhões) em investimentos para sua transformação. A arena passa por uma das maiores reformas de sua história e deve ficar pronta em novembro, quando está prevista a inauguração para a final da Copa Sul-Americana de 2026.

O projeto prevê um aumento significativo na capacidade. O estádio, que atualmente comporta 45.994 torcedores, passará a receber 60 mil pessoas em jogos de futebol e até 75 mil em shows.

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A principal mudança estrutural foi a retirada da pista de atletismo, acompanhada pelo rebaixamento do campo em quatro metros. Com isso, novas arquibancadas foram construídas mais próximas do gramado.

Tradicional casa da Seleção Colombiana

Além da ampliação, os US$ 45 milhões também financiam novos telões, uma fita de LED de 500 metros, banheiros e vestiários renovados, áreas gastronômicas e uma nova fachada metálica.

O Estádio Metropolitano é utilizado pelo Junior Barranquilla e pela Seleção Colombiana. A reformulação já acontece desde janeiro e é promovida pela Prefeitura de Barranquilla.