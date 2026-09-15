FINANÇAS
SAF de gigante da Série A recebe novo empréstimo de R$ 65 milhões
Valor faz parte de empréstimo de R$ 150 milhões e será usado para quitar compromissos do clube
O Vasco entra em campo nesta terça-feira, 15, às 19h, em São Januário, diante do Santa Fé, em busca de uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. O confronto também acontece em meio a um movimento financeiro importante nos bastidores do clube: a SAF recebeu parte do empréstimo DIP de R$ 150 milhões e iniciou uma série de pagamentos para colocar as contas em dia.
Dos R$ 150 milhões previstos no financiamento, R$ 65 milhões já foram repassados ao Vasco. O valor foi recebido pela SAF e teve pagamentos programados pela diretoria nesta segunda-feira, 14, incluindo compromissos relacionados ao futebol e a outras obrigações do clube.
A operação enfrentou entraves na Justiça antes de ser liberada. Na última semana, porém, o empréstimo foi autorizado, permitindo que o Vasco tivesse acesso à primeira parcela do recurso.
Entre as principais despesas estão os pagamentos aos credores da Recuperação Judicial, que ainda tinham parcelas em aberto, e aos planos coletivos firmados na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O dinheiro também será utilizado para quitar compromissos relacionados a contratações, folha salarial e outros vencimentos do departamento de futebol.
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O financiamento de R$ 150 milhões não deve ser a última fonte extraordinária de recursos utilizada pelo Vasco em 2026. A diretoria trabalha com a previsão de captar pelo menos mais R$ 50 milhões até o fim da temporada para manter o fluxo de caixa e cumprir as obrigações financeiras.
No ano passado, o clube já havia recorrido a um empréstimo de R$ 80 milhões junto à Crefisa para ajustar o fluxo de caixa.
O atual financiamento de R$ 150 milhões foi contratado com a Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa de Marcos Faria Lamacchia. A proposta apresentada pela companhia foi considerada a mais vantajosa durante o processo de busca por investidores.
A operação também está diretamente ligada ao processo de venda da SAF. Na última quinta-feira, 10, a Justiça autorizou o empréstimo e determinou a abertura do processo competitivo para a alienação de 90% da nova SAF do Vasco.
Venda de 90% da nova SAF
A decisão judicial determinou a abertura do processo competitivo para a venda da UPI Equity, estrutura que representa 90% da nova SAF vascaína.
As propostas para a aquisição da participação serão apresentadas de forma fechada em uma audiência marcada para o dia 25 de setembro, às 14h. O procedimento faz parte do processo de definição do futuro controlador da SAF.