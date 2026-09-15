Sem PSG: ex-técnicos da Série A dominam topo da tabela na França

Após um início de temporada marcado por uma oscilação do Paris Saint-Germain, que conquistou apenas uma vitória em quatro jogos no Campeonato Francês, o topo da tabela da Ligue 1 foi dominado por dois treinadores que tiveram passagens por gigantes do futebol brasileiro: Davide Ancelotti e Filipe Luís.



Respectivamente no comando de Lille e Monaco, os técnicos dividem a liderança da competição com 10 pontos (três vitórias e um empate) nas quatro primeiras rodadas.



O time comandado pelo filho de Carlo Ancelotti leva vantagem nos critérios de desempate por ter marcado sete gols, um a mais que o Monaco de Filipe Luís. Ambas as equipes sofreram somente dois gols.

Tanto Davide Ancelotti quanto Filipe Luís chegaram ao futebol francês em julho deste ano.

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Passagens distintas no Brasil

Apesar de começarem a temporada 2025/26 em alta, os treinadores tiveram passagens muito diferentes no futebol brasileiro.

Filipe Luís

Filipe Luís se consolidou como um dos melhores treinadores brasileiros da atualidade ao longo da sua passagem no Flamengo, que também foi seu primeiro trabalho como treinador de futebol.



Ídolo do clube carioca como jogador, Filipe assumiu o comando do Flamengo em 2024 e levou o clube à conquista da Copa do Brasil. No ano seguinte, ele conseguiu conquistar outros quatro títulos: Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, além do tetracampeonato do clube na Copa Libertadores.



No entanto, após uma oscilação no início de 2026, o Flamengo optou por demitir o treinador em março, encerrando uma passagem de 100 jogos, com 63 vitórias, 21 empates e apenas 16 derrotas. Ao sair do clube carioca, Filipe Luís ficou livre no mercado até assinar com o Monaco.

Davide Ancelotti

O filho de Carlo Ancelotti também desenvolveu seu primeiro trabalho como treinador profissional no Brasil, trajetória que começou em julho de 2025, quando o Botafogo apostou nele para comandar a equipe.



O italiano chegou na 13ª rodada do Brasileirão e conseguiu entregar a quinta melhor campanha do campeonato no período, de forma que o Botafogo terminou em 6º na Série A.



Nas Copas, no entanto, o Botafogo foi eliminado de forma precoce. Na Copa do Brasil, o time chegou até as quartas de final e caiu nos pênaltis para o Vasco da Gama. Na Libertadores, o alvinegro carioca foi eliminado nas oitavas de final para a LDU.



Ao todo, Davide Ancelotti fez 33 jogos à frente do Botafogo, com 15 vitórias, 10 empates e oito derrotas.