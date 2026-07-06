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Filipe Luís é anunciado por time europeu após títulos no Flamengo

Técnico de 40 anos vai para seu segundo clube como treinador

João Grassi
Por
Filipe Luís
Filipe Luís - Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

O técnico brasileiro Filipe Luís, de 40 anos, foi anunciado oficialmente, nesta segunda-feira, 6, pelo Mônaco, da França. Ele assume a vaga deixada pelo belga Sébastien Pocognoli e terá contrato válido até junho de 2028

Filipe Luís havia treinado apenas o Flamengo em sua carreira como treinador, mas obteve grande sucesso. No entanto, conquistou a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil de 2025, o Campeonato Carioca de 2025, o Campeonato Brasileiro de 2025 e a Copa Libertadores da América de 2025. Foram 62 vitórias, 21 empates e 16 derrotas na sua passagem.

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Antes de iniciar a carreira como técnico, Filipe Luís construiu uma sólida trajetória como jogador. Pelo Atlético de Madrid, onde atuou em duas passagens (2010-2014 e 2015-2019), foi campeão do Campeonato Espanhol em 2014, da Copa do Rei em 2013 e da Liga Europa em duas oportunidades (2012 e 2018).

Na Inglaterra, também levantou troféus importantes com o Chelsea, conquistando a Premier League e a Copa da Liga na temporada 2014-2015.

Passagem na Seleção

Já com a camisa da Seleção Brasileira, o ex-lateral disputou 44 partidas e foi campeão da Copa das Confederações de 2013 e da Copa América de 2019, além de ter disputado.

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Filipe Luís Futebol

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