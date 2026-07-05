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COPA DO MUNDO

Vai ou fica? Saiba situação de Ancelotti após eliminação do Brasil na Copa

Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas-de-final

Cássio Moreira
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Carlo Ancelotti teve contrato renovado recentemente
Carlo Ancelotti teve contrato renovado recentemente - Foto: Pablo Porciuncula | AFP

A derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo, neste domingo, 5, trouxe um novo questionamento para o torcedor do Brasil: Carlo Ancelotti permanece como técnico? O italiano chegou ao país em março de 2025.

Apesar do 'fracasso' diante dos noruegueses, Ancelotti deve continuar como técnico da seleção. O treinador teve contrato renovado para o próximo ciclo semanas antes do início da Copa do Mundo. A tendência é que ele permaneça até depois do mundial de 2030, que acontecerá em seis países diferentes.

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"Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva", afirmou Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após o anúncio de renovação de contrato de Ancelotti, em maio deste ano.

Brasil eliminado da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas-de-final da Copa do Mundo. A eliminação crava a pior campanha do Brasil em mundiais desde 1990, quando caiu diante da Argentina.

Os dois gols da Noruega foram feitos por Erling Haaland, enquanto o Brasil descontou, já nos acréscimos, com Neymar Júnior, que disputou seu último mundial.

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