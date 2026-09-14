Atacante reage após ser descartado dos planos de treinador italiano

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Insatisfeito com sua situação no Tottenham, o brasileiro Richarlison se pronunciou nas redes sociais após o treinador Roberto De Zerbi descartá-lo dos planos da equipe inglesa na temporada. O técnico italiano confirmou que o “Pombo” não será relacionado para o duelo contra o Liverpool, nesta terça-feira, 15.



“Richarlison, vocês já sabem de tudo, e nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga”, disse o treinador.



Em seu perfil no Instagram, Richarlison postou a imagem de uma publicação do jornalista Fabrizio Romano, levantando a dúvida: “Why?”, que significa “Por que?” em português.

Foto: Reprodução | Redes sociais

Na publicação original, feita no X (antigo Twitter), o atacante brasileiro comentou um emoji de choro.

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😢 — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 14, 2026

Richarlison quase retornou ao futebol brasileiro

O brasileiro pediu para ser negociado e ficou próximo de um acerto com mais de um clube.

Na Inglaterra, o atacante entrou em contato com o Everton , clube onde estava antes de se juntar ao Tottenham, mas o negócio não avançou.

, clube onde estava antes de se juntar ao Tottenham, mas o negócio não avançou. Saindo do futebol inglês, Richarlison aceitou o acordo proposto pelo Trabzonspor , time de Salah, mas o Tottenham não aceitou a oferta do clube turco.

, time de Salah, mas o Tottenham não aceitou a oferta do clube turco. Depois disso, o jogador negociou com o Vasco , mas recusou a proposta de transferência do clube brasileiro, que ofereceu um contrato de longa duração.

Sendo assim, o camisa 9 segue vinculado ao Tottenham, mas ainda com o futuro indefinido.