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Atacante reage após ser descartado dos planos de treinador italiano

Jogador compartilhou uma mensagem sobre a situação nas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
Richarlison e Neymar comemoram gol na Seleção
Richarlison e Neymar comemoram gol na Seleção - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Insatisfeito com sua situação no Tottenham, o brasileiro Richarlison se pronunciou nas redes sociais após o treinador Roberto De Zerbi descartá-lo dos planos da equipe inglesa na temporada. O técnico italiano confirmou que o “Pombo” não será relacionado para o duelo contra o Liverpool, nesta terça-feira, 15.

“Richarlison, vocês já sabem de tudo, e nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga”, disse o treinador.

Em seu perfil no Instagram, Richarlison postou a imagem de uma publicação do jornalista Fabrizio Romano, levantando a dúvida: “Why?”, que significa “Por que?” em português.

Imagem ilustrativa da imagem Atacante reage após ser descartado dos planos de treinador italiano
Foto: Reprodução | Redes sociais

Na publicação original, feita no X (antigo Twitter), o atacante brasileiro comentou um emoji de choro.

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Richarlison quase retornou ao futebol brasileiro

O brasileiro pediu para ser negociado e ficou próximo de um acerto com mais de um clube.

  • Na Inglaterra, o atacante entrou em contato com o Everton, clube onde estava antes de se juntar ao Tottenham, mas o negócio não avançou.
  • Saindo do futebol inglês, Richarlison aceitou o acordo proposto pelo Trabzonspor, time de Salah, mas o Tottenham não aceitou a oferta do clube turco.
  • Depois disso, o jogador negociou com o Vasco, mas recusou a proposta de transferência do clube brasileiro, que ofereceu um contrato de longa duração.

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Sendo assim, o camisa 9 segue vinculado ao Tottenham, mas ainda com o futuro indefinido.

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Futebol richarlison tottenham

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