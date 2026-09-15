De jogador a dono: Cristiano Ronaldo monta consórcio para comprar o Al-Nassr

Cristiano Ronaldo pode deixar de ser apenas a principal estrela do Al-Nassr e assumir um papel ainda mais relevante nos bastidores do clube saudita. De acordo com informações do jornal português “A Bola”, o craque integra um consórcio formado por cinco investidores que negocia a compra da equipe junto ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), atual detentor de 75% das ações.



O grupo também conta com Gerry Cardinale, proprietário do Milan, além de três empresários sauditas ligados ao setor esportivo e ao mercado de negócios do país. A intenção dos investidores é apresentar uma proposta ao PIF para assumir o controle do Al-Nassr, mas as tratativas ainda estão em andamento e não há acordo fechado.



Cristiano Ronaldo pode aumentar participação

Segundo informações divulgadas pela imprensa, Cristiano Ronaldo já possui 5% das ações do Al-Nassr. Uma eventual conclusão da negociação poderia fazer com que o português ampliasse sua participação societária e passasse a ter influência ainda maior nas decisões do clube.



Desde que foi contratado pelo Al-Nassr, no fim de 2022, Cristiano Ronaldo se transformou no principal jogador da equipe e em um dos grandes símbolos do projeto de expansão do futebol saudita. Agora, o atacante pode ganhar também maior relevância na gestão do clube.



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Dono do Milan também participa do negócio

Gerry Cardinale é proprietário do Milan desde 2022, quando a RedBird Capital Partners, empresa de investimentos comandada pelo empresário, concluiu a compra do clube italiano. Desde então, o grupo também ampliou sua atuação em diferentes segmentos do esporte.



Caso a negociação pelo Al-Nassr seja concretizada, Cardinale passaria a ter participação em dois importantes clubes do futebol internacional, ampliando ainda mais sua presença no mercado esportivo.

Por enquanto, os valores envolvidos na possível operação não foram confirmados oficialmente. Relatos sobre o projeto indicam que os cinco integrantes do consórcio precisariam realizar aportes milionários para viabilizar a aquisição.



As partes ainda precisam chegar a um entendimento sobre os termos da operação antes de qualquer mudança no controle do Al-Nassr. O PIF, que atualmente detém 75% do clube, será responsável por avaliar a eventual proposta apresentada pelo grupo.

Atacante também investe no futebol espanhol

A possível compra do Al-Nassr não seria o primeiro movimento de Cristiano Ronaldo como investidor no futebol. Em fevereiro deste ano, o português adquiriu 25% do Almería, clube que atualmente disputa a segunda divisão da Espanha.



