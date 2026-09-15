Ex-Vitória é demitido do Remo após derrota para o Bahia

Após a derrota para o Esporte Clube Bahia, nesta segunda-feira, 14, o técnico Léo Condé, ex-Vitória, não resistiu e foi desligado do comando do Remo. O clube anunciou a saída do treinador na manhã desta terça-feira, 15, por meio de uma nota oficial, informando que a decisão foi tomada após o revés diante do Esquadrão.

Veja a nota:

“O Clube do Remo informa que Léo Condé não é mais treinador da equipe azulina. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes durante a viagem de volta para Belém, após a partida contra o Bahia, em Salvador. Com ele, também deixam o Remo os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão, além do preparador físico Diego Kami Mura.

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O Remo agradece ao técnico e à sua comissão pelos serviços prestados durante sua passagem pelo Clube e deseja sucesso na continuidade de sua carreira".

Léo Condé chegou ao Remo em março de 2026 e comandou a equipe em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. O treinador deixa o clube paraense na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados, amargando uma sequência de nove jogos sem vencer, sendo quatro derrotas consecutivas.





Condé comandou o Remo em vitórias históricas contra o Bahia

Apesar de ter sido demitido justamente após uma derrota para o Bahia, Léo Condé também foi o técnico responsável por alguns dos maiores triunfos do Remo sobre o Esquadrão na temporada.



Em 2026, o treinador esteve à frente da equipe paraense na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, além da eliminação do Tricolor na 5ª fase da Copa do Brasil, com direito a vitórias do Remo nos dois confrontos.

Condé x Ceni

A derrota do Remo para o Bahia, além de culminar na demissão do treinador, também encerrou a vantagem de Léo Condé no retrospecto contra Rogério Ceni.



Ao todo, são 13 confrontos entre os dois técnicos, com cinco vitórias para cada lado e três empates, em duelos envolvendo Bahia, Vitória, Ceará e Remo.