Jean Lucas expõe disputa com Erick no Bahia: “Ganhar minutos”

Autor do gol que abriu o caminho para a vitória do Esporte Clube Bahia por 2 a 1 sobre o Remo, nesta segunda-feira, 14, o volante Jean Lucas valorizou a oportunidade recebida por Rogério Ceni e reforçou que pretende aproveitar os minutos em campo para ajudar a equipe. O jogador foi escolhido pelo treinador para substituir Erick, suspenso, e respondeu à oportunidade com uma atuação decisiva.



Após marcar, Jean Lucas destacou uma característica que considera importante em seu jogo: a intensidade. O volante afirmou que sempre teve como uma de suas marcas a capacidade de correr bastante durante as partidas e citou Kike Olivera como um dos jogadores que também se destacam nesse aspecto.



“Cara, sempre corri. Acho que, se a gente parar para ver o meu GPS, depois do Kike, né? O Kike também corre bastante. Acho que eu vou sempre com um dos caras que mais correm. Mas isso não mudou nada. Acho que o Erick agora vem jogando. Respeito a decisão do Rogério, mas, quando eu estiver em campo, vou dar sempre 100% de mim para voltar a ganhar minutos, voltar a fazer gol, como foi hoje, e ajudar o Bahia", afirmou o jogador.





Bahia mantém sequência invicta

Jean Lucas também destacou o impacto do resultado positivo no ambiente do elenco. Com o triunfo sobre o Remo, o Bahia chegou a 11 partidas consecutivas sem derrota no Campeonato Brasileiro, consolidando uma sequência de seis triunfos e cinco empates.



Para o volante, o bom momento precisa ser acompanhado de cautela e trabalho, principalmente diante da reta decisiva da competição.



“Claro, acho que, com resultado positivo, o clima tende a ficar muito mais leve, todo mundo feliz. Já são 11 jogos sem empatar, sem perder, então acho que é seguir nesse caminho, né? Com muito pé no chão, seguir trabalhando a cada jogo para a gente chegar lá na frente e buscar nossos objetivos, né?”, pontuou.



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Jean Lucas fala em “11 finais” até dezembro

O volante projetou ainda a reta final da temporada e adotou um discurso de concentração jogo a jogo. Para Jean Lucas, cada partida passa a ter peso de decisão na busca pelo principal objetivo do clube.





Domingo, a gente tem mais uma final. Agora são 11 finais pela frente para a gente conseguir chegar lá em dezembro e conseguir nosso principal objetivo. Rogério Ceni - técnico do Bahia



O Bahia volta a campo no próximo domingo, 20, quando enfrenta o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 19h30, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.