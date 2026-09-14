Ceni explica queda do Bahia após primeiro tempo “excepcional”

Após o triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, nesta segunda-feira, 14, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni avaliou de forma positiva a atuação do Esporte Clube Bahia, principalmente pelo desempenho apresentado no primeiro tempo. O treinador classificou a etapa inicial como “excepcional” em termos de criação, mas lamentou a demora da equipe para ampliar a vantagem depois de abrir o placar.



Segundo Ceni, o Bahia conseguiu controlar bem o Remo no primeiro tempo e criou oportunidades para construir uma vantagem maior. O treinador também destacou as atuações de Kanu e Marcos Victor no sistema defensivo, além da participação de Kike Olivera na pressão e na assistência para um dos gols.



“Um primeiro tempo excepcional no sentido de criação. O Remo inteiro no jogo, marcando bem, faltou um pouco de velocidade, mas criamos chances. Marcamos bem, o Marcos Victor encaixou bem, Kanu fez um grande jogo. No segundo tempo, não é fácil se manter. O time adversário foi fazendo trocas, o jogo foi ficando equilibrado. Demoramos demais para fazer o 2 a 0, o que propiciou chances”, avaliou.



Ceni ressaltou o também o desempenho de Jean Lucas, além da entrega de Alejo Véliz e da capacidade de Erick Pulga de levar vantagem sobre os marcadores. Por outro lado, apontou que Acevedo teve um primeiro tempo abaixo do padrão habitual.



“Kike, em termos de pressão, nos ajuda muito. Deu uma assistência. Foi ele que tomou a bola e deu a assistência. Normal que errou alguns passes. Nico fez um primeiro tempo abaixo do padrão. Jean Lucas fez um grande jogo, Kanu, Marcos Victor, Alejo sempre brigando, Pulga levando vantagem. Fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo não conseguimos manter”, pontuou.





Bahia chega embalado para sequência decisiva

Com o triunfo sobre o Remo, o Bahia chegou ao 11º jogo consecutivo sem derrota no Campeonato Brasileiro, mantendo o embalo na disputa pelas primeiras posições. A equipe acumula seis vitórias e cinco empates nesse recorte.

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Apesar do bom momento, Ceni evitou projetar o Bahia como candidato mais preparado para brigar por uma vaga no G-4. O treinador destacou que a equipe chega em uma fase positiva, mas terá uma sequência considerada pesada nas próximas rodadas.

“Especulativo o que eu falar [sobre o time estar mais preparado para brigar por vaga no G-4]. Chega em um melhor momento. São seis triunfos e cinco empates, mas agora vem uma sequência bem pesada. Athletico, Palmeiras, Mirassol e depois Flamengo”, afirmou.



Além da dificuldade dos próximos compromissos, o Bahia também terá que lidar com desfalques. Kike Olivera não estará à disposição, enquanto Kauê Furquim está convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Ceni revelou que o clube tentará contar com o jovem antes de sua apresentação à seleção.

Perdemos o Kike, temos Kauê convocado. Vamos tentar segurar o Kauê e vamos competir da melhor maneira contra o Athletico Rogério Ceni - técnico do Bahia

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 20, quando enfrenta o Athletico-PR, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.