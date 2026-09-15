Bahia dispara e chega perto de 70% de chance de ir à Libertadores

No G-4 do Campeonato Brasileiro, ocupando a 4ª posição, com 46 pontos conquistados, o Esporte Clube Bahia disparou de vez na disputa por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2027. Após o triunfo sobre o Remo, nesta segunda-feira, 14, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni atingiu quase 70% de chance de classificação.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia chegou a 69,8% de probabilidade de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O aumento em relação à rodada anterior, quando o Tricolor somava 53,5% de chance de classificação, foi de 16,3 pontos percentuais.



Com o salto, o Bahia passou a ser a 4ª equipe da Série A com maior probabilidade de disputar a Libertadores da próxima temporada, atrás apenas de Flamengo, com 99,97%; Palmeiras, com 99,90%; e Athletico, com 75,9%.



Ainda segundo a UFMG, a pontuação que praticamente assegura uma vaga na Libertadores de 2027 começa a partir dos 63 pontos. A instituição aponta que qualquer equipe que atingir essa marca terá mais de 99% de probabilidade de garantir a classificação.





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Próximo desafio do Bahia é direto pela Libertadores

Entre os principais candidatos a disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia terá um confronto direto contra o Athletico neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga no G-4 e promete ser um verdadeiro “jogo de seis pontos” na disputa pela classificação para a principal competição continental.