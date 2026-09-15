Artilheiro de Copa do Mundo anuncia aposentadoria de sua seleção

O meia James Rodríguez anunciou nesta terça-feira, 15, sua aposentadoria da seleção da Colômbia. Em comunicado publicado nas redes sociais, o novo reforço do Atlético Nacional confirmou que não vestirá mais a camisa dos cafeteros, encerrando uma trajetória de quase duas décadas pela equipe nacional.

Aos 35 anos, James afirmou que deixa a seleção com a sensação de ter dado tudo pelo país. “Eu vou tranquilo, porque sei que dei tudo de mim. Obrigado, Colômbia, por cada momento”, escreveu.

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Despedida

O meia também destacou o peso de representar a equipe colombiana. “Vestir essa camisa foi um sonho, mas também uma responsabilidade enorme. Cada vez que entrei em campo, entendi que não jogava só por mim. Jogava pela minha família, pelos meus companheiros e por milhões de colombianos que sonhavam junto conosco”, declarou.

Rodríguez ainda lembrou o período em que utilizou a camisa 10 e exerceu a função de capitão. “Tive a honra de carregar a camisa 10 e de vestir também a faixa de capitão. Sempre tentei fazer isso com respeito, responsabilidade e entendendo o que significava representar a Colômbia. Tive dias bons, outros difíceis, mas nunca deixei de sentir orgulho por estas cores”, completou.

Feitos pela seleção colombiana

James Rodríguez defendeu a Colômbia desde a categoria Sub-17, em 2007, e se consolidou como um dos principais jogadores da história da equipe. Na seleção principal, disputou 131 partidas, recorde do país, com 31 gols e 43 assistências. O meia também participou das Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2026, ajudando a Colômbia a retornar ao principal torneio do futebol mundial.

James Rodríguez - Foto: Javier TORRES / AFP

A melhor campanha de James em Mundiais foi em 2014, quando terminou como artilheiro da competição e integrou a seleção do torneio. Pela Copa América, conquistou o bronze em 2016 e a prata em 2024. Antes disso, também foi campeão do Torneio de Toulon com a Colômbia Sub-20, em 2011.