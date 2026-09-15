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Ex-técnico da Seleção, Tite negocia acerto com gigante da Série A

Treinador está sem clube desde março, quando foi demitido do Cruzeiro

Gustavo Nascimento
Por
Tite deixou o Cruzeiro em março deste ano
Tite deixou o Cruzeiro em março deste ano - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Sem clube desde que deixou o Cruzeiro no início deste ano, Tite pode se tornar o novo treinador do Botafogo para a sequência da temporada. O ex-treinador da Seleção Brasileira negocia um acerto com o time carioca, que está sem técnico efetivo desde 18 de agosto, quando Franclim Carvalho foi demitido após uma derrota para o Esporte Clube Vitória.

Desde então, quem comanda o Botafogo de forma interina é Rodrigo Bellão, técnico do Sub-20. Em cinco partidas, ele registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas, sequência que deixou o Botafogo na 14ª posição do Brasileirão, com 32 pontos.

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Tite em busca de novo clube

Tite está livre no mercado desde março, quando deixou o Cruzeiro após oito vitórias, três empates e seis derrotas, além do título do Campeonato Mineiro. Apesar da conquista, o desempenho da equipe não foi suficiente para agradar a torcida e a diretoria, que optou pela demissão dele.

Antes da passagem pelo Cruzeiro, Tite comandou Flamengo e Seleção Brasileira. Pelo Brasil, esteve à frente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. No clube carioca, deixou o cargo em setembro de 2024.

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