Bahia repete feito histórico após 35 anos com triunfo sobre o Remo

O Esporte Clube Bahia alcançou um feito histórico após 35 anos com o triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, nesta segunda-feira, 14, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Com o resultado, o Bahia chegou à quarta vitória consecutiva em uma mesma edição da Série A, algo que não acontecia desde 1991. Esta, a propósito, é apenas a quinta vez na história do clube que tal marca é alcançada. Além do Brasileirão de 2026 e de 1991, o feito também foi registrado em 1977 (duas vezes) e 1974.



A sequência atual de triunfos consecutivos em uma única edição do Campeonato Brasileiro, no entanto, não é a maior da história do clube. O recorde é de sete vitórias seguidas no Brasileirão de 1986.



Além disso, o Bahia também registra duas sequências de seis triunfos consecutivos nas edições de 1961 e 1968 da Série A, e uma de cinco vitórias seguidas na mesma edição do Campeonato Brasileiro de 1976. Os dados são do perfil EC Bahia Números, no X (antigo Twitter).

11 jogos de invencibilidade

O triunfo sobre o Remo ainda estendeu a invencibilidade do Bahia no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou à marca de 11 jogos sem perder — a segunda maior sequência invicta da história do clube na competição, empatada com a de 1976 e atrás apenas do time de 1986, quando emendou 16 partidas sem uma única derrota.





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G-4 e sonho pela América cada vez mais próximos

Além dos feitos históricos registrados na partida contra o Remo, o Bahia também assegurou uma vaga no G-4 da Série A com o triunfo. O Esquadrão agora ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 46 pontos, mesma pontuação do Athletico, que está na terceira colocação do campeonato.

Com isso, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia chegou a 69,8% de probabilidade de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Próximo desafio do Bahia é direto pela Libertadores

Entre os principais candidatos a disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia terá um confronto direto contra o Athletico neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.