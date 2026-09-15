Rescisão de ex-Bahia custará R$ 20 milhões a gigante da Série A

O Santos terá um impacto financeiro significativo após a rescisão do contrato com o volante Zé Rafael, ex-Bahia. O clube paulista terá de desembolsar R$ 20,1 milhões pelo encerramento antecipado do vínculo com o jogador, que tinha contrato com o Peixe até dezembro de 2027.

O acordo firmado entre as partes prevê o pagamento da quantia em 48 parcelas de R$ 420 mil. A divisão fará com que a dívida atravesse diferentes administrações do Santos: cinco parcelas serão quitadas pela atual gestão, enquanto 36 ficarão sob responsabilidade do próximo presidente. As sete parcelas restantes serão pagas pela administração que comandará o clube entre 2030 e 2032.

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Acordo envolve salários e indenização

O valor estabelecido na rescisão não corresponde apenas à indenização pela antecipação do fim do contrato. O acordo também contempla pendências financeiras, entre elas direitos de imagem que estavam atrasados.



Além dos valores já devidos ao jogador, o Santos também terá de pagar uma indenização pela rescisão antecipada do vínculo. Apesar de milionário, o montante acertado é inferior ao que Zé Rafael receberia em salários caso permanecesse no clube até o fim do contrato, previsto originalmente para dezembro de 2027.





Passagem pelo Bahia

Atualmente no Alverca, de Portugal, Zé Rafael construiu uma passagem de destaque pelo Bahia, muito antes de chegar ao Santos.



O jogador chegou ao Esquadrão em 2017 e permaneceu no clube até o final de 2018, com 128 partidas disputadas, 18 gols marcados, nove assistências e os títulos da Copa do Nordeste de 2017 e do Campeonato Baiano de 2018.

Após se destacar no Tricolor de Aço, o atleta transferiu-se para o Palmeiras, onde ficou por seis anos.