CONTA MILIONÁRIA
Rescisão de ex-Bahia custará R$ 20 milhões a gigante da Série A
Clube vai pagar o valor em 48 parcelas que atravessarão três gestões
O Santos terá um impacto financeiro significativo após a rescisão do contrato com o volante Zé Rafael, ex-Bahia. O clube paulista terá de desembolsar R$ 20,1 milhões pelo encerramento antecipado do vínculo com o jogador, que tinha contrato com o Peixe até dezembro de 2027.
O acordo firmado entre as partes prevê o pagamento da quantia em 48 parcelas de R$ 420 mil. A divisão fará com que a dívida atravesse diferentes administrações do Santos: cinco parcelas serão quitadas pela atual gestão, enquanto 36 ficarão sob responsabilidade do próximo presidente. As sete parcelas restantes serão pagas pela administração que comandará o clube entre 2030 e 2032.
Acordo envolve salários e indenização
O valor estabelecido na rescisão não corresponde apenas à indenização pela antecipação do fim do contrato. O acordo também contempla pendências financeiras, entre elas direitos de imagem que estavam atrasados.
Além dos valores já devidos ao jogador, o Santos também terá de pagar uma indenização pela rescisão antecipada do vínculo. Apesar de milionário, o montante acertado é inferior ao que Zé Rafael receberia em salários caso permanecesse no clube até o fim do contrato, previsto originalmente para dezembro de 2027.
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Passagem pelo Bahia
Atualmente no Alverca, de Portugal, Zé Rafael construiu uma passagem de destaque pelo Bahia, muito antes de chegar ao Santos.
O jogador chegou ao Esquadrão em 2017 e permaneceu no clube até o final de 2018, com 128 partidas disputadas, 18 gols marcados, nove assistências e os títulos da Copa do Nordeste de 2017 e do Campeonato Baiano de 2018.
Após se destacar no Tricolor de Aço, o atleta transferiu-se para o Palmeiras, onde ficou por seis anos.