Acevedo ganha homenagem e se aproxima de status de ídolo no Bahia

Contratado no final de 2022 por empréstimo junto ao New York City, dos Estados Unidos, o volante Nico Acevedo chegou ao Esporte Clube Bahia como uma aposta. Hoje, após quase quatro temporadas completas com a camisa tricolor, o uruguaio caminha rumo ao panteão de ídolos do clube.

Estrangeiro com mais jogos na história tricolor — com 153 partidas disputadas —, Acevedo carrega a faixa de capitão e recebeu uma grande homenagem da torcida. Na última segunda-feira, 14, na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, o atleta foi exaltado pelos torcedores com um bandeirão estendido no setor leste da Arena Fonte Nova.

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Por meio de suas redes sociais, Acevedo agradeceu o carinho e destacou o orgulho de fazer parte da história do clube:

Orgulho em ficar na história deste clube gigante! Não tenho palavras pra agradecer tanto carinho. Muito obrigado, Nação Tricolor Acevedo - volante do Bahia

Pelo Bahia, além dos 153 jogos, Nico acumula dois gols e seis assistências, além de títulos importantes: o Campeonato Baiano (2025 e 2026) e a Copa do Nordeste (2025).

O uruguaio também é um dos poucos remanescentes do elenco que evitou o rebaixamento para a Série B em 2023 e integrou o grupo responsável por duas classificações seguidas à Copa Libertadores, incluindo o retorno histórico do Esquadrão à competição continental após 36 anos.





Trajetória no Bahia

Nico Acevedo foi um dos primeiros reforços anunciados na “Era City”, no final de 2022, vindo do New York City — clube que também integra o Grupo City, conglomerado detentor de 90% da SAF tricolor.



Logo em seu primeiro ano, em 2023, o volante rapidamente caiu nas graças da torcida pela entrega em campo. Embora houvesse ressalvas técnicas iniciais, sendo visto como um jogador de perfil mais defensivo "batedor", ele disputou 54 partidas naquela temporada. Alternou entre reservas e titulares sob o comando de Renato Paiva, mas se consolidou de vez no time ideal após a chegada do técnico Rogério Ceni.



Em 2024, no entanto, Acevedo teve uma participação limitada devido a uma grave lesão: sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito justamente no jogo que garantiu a permanência do Bahia na Série A, no anterior, contra o Atlético-MG — ocasião em que chegou a atuar por alguns minutos lesionado antes de ser substituído.



Apesar de ter entrado em campo apenas oito vezes naquele ano e da forte concorrência com Caio Alexandre, que assumiu a titularidade absoluta e a regência do meio-campo, o Bahia exerceu o direito de compra e adquiriu o jogador em definitivo até o final de 2029.



Em 2025, Acevedo permaneceu na reserva em boa parte da temporada, até que Caio Alexandre sofreu uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de três meses. A ausência abriu espaço para o uruguaio, que assumiu a vaga com maestria e provou ter evoluído: deixou de ser visto apenas como um volante marcador para se tornar também um construtor de jogadas, acumulando 59 partidas no ano.



Já em 2026, com Caio Alexandre buscando recuperar sua melhor condição física, Acevedo assumiu a titularidade absoluta na equipe de Rogério Ceni. Com 32 jogos disputados na temporada, destacou-se pela versatilidade, atuando inclusive improvisado como lateral-direito antes de retornar à sua posição de origem no meio-campo. Hoje, consolida-se como um dos principais nomes do Bahia no ano — ao lado de Luciano Juba — e porta a faixa de capitão na ausência de Éverton Ribeiro.



Em julho, o Bahia estendeu o contrato do volante Nicolás Acevedo — que antes ia até o final de 2029 — até o término da temporada 2031, garantindo pelo menos mais cinco anos do jogador com a camisa tricolor.