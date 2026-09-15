E.C.VITÓRIA
Vitória libera promessas da base sem custos de transferência
Atletas atuavam no time Sub-20 do Leão da Barra
O Esporte Clube Vitória definiu recentemente o destino de dois jogadores que deixaram as categorias de base. O lateral-esquerdo Kauan Vitor vai defender o Amazonas, enquanto o volante Luís Aucélio foi anunciado como novo reforço do Londrina.
Kauan Vitor no Amazonas
Kauan Vitor encerrou seu vínculo com o Vitória após completar seu ciclo na formação. Sem perspectiva de aproveitamento no elenco profissional, o lateral teve o contrato rescindido e foi liberado.
O atleta agora seguirá para o Amazonas, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro em 2026. O clube baiano manteve um percentual dos direitos econômicos.
Ele chegou a defender a equipe profissional do Leão em uma oportunidade, pelo Campeonato Baiano de 2026.
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Aucélio no Londrina
Outro atleta que deixou a Toca do Leão foi Luís Aucélio. O volante fechou com o Londrina e, inicialmente, será integrado ao time B da equipe paranaense.
Aucélio chegou ao Vitória após passagem pelas categorias de base do Flamengo. Em 2026, participou de 24 partidas pelo sub-20 rubro-negro, marcou um gol e também recebeu uma oportunidade no elenco profissional no Baianão.
Luis Aucélio | Kauan Vitor |