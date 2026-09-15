Triunfo do Bahia ajuda e chances de rebaixamento do Vitória despencam

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Apesar de ter deixado escapar mais uma vez o primeiro resultado positivo fora de casa, o Esporte Clube Vitória segue reduzindo suas chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos somados e cinco de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 12º colocado na tabela.

Após a derrota do Remo para o Bahia nesta segunda-feira, 14, foi concretizado o fim da 27ª rodada do Brasileirão. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória agora possui somente 6,4% de chances de queda.

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Por outro lado as possibilidades de classificação à Copa Sul-Americana estão em 41,7%. No momento, o Rubro-Negro está dentro da zona de classificação para a competição internacional.

Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99%), Remo (89,6%), Internacional (56,5%), Grêmio (45,4%) e Vasco da Gama (37,7%).

Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 20, às 16h, para enfrentar o Cruzeiro. O confronto pela rodada 28 do Brasileirão será disputado no Barradão, em Salvador.