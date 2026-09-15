Meia que atuou na Série A pelo Vitória brilha em clube recém-criado dos EUA

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Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Jean Mota vive uma nova etapa da carreira no futebol ao retornar aos Estados Unidos, onde já havia defendido o Inter Miami, de Lionel Messi. O atleta de 32 anos está no Sporting Club Jacksonville, da Flórida, time fundado em 2023.

Apesar de sua experiência na Major League Soccer (MLS), Jean atualmente joga na USL Championship, competição profissional considerada como a segunda mais importante dos EUA, embora não tenha um sistema de acesso e rebaixamento ligado à principal liga local.

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Antes de retornar para a América do Norte, Jean Mota atuou pelo Persija Jakarta, da Indonésia, em passagem curta que durou apenas alguns meses no início de 2026.

Última aparição no futebol brasileiro

O último clube do meio-campista no futebol brasileiro foi o Vila Nova, que disputa a Série B do Brasileirão, onde desembarcou logo após deixar o Vitória em 2025. Foram 28 jogos, dois gols e três assistências.

Passagem apagada no Vitória

Uma das principais contratações do Vitória para 2024, Jean Mota não conseguiu se firmar na equipe rubro-negra e foi perdendo espaço ao longo da temporada. Com a camisa vermelha e preta, o meia disputou apenas 19 jogos, sendo 16 pelo Brasileirão Série A.

Jean Mota - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fora dos planos do clube baiano em 2025, Mota foi emprestado ao Vila Nova e posteriormente rescindiu com o clube baiano, há pouco mais de um ano.