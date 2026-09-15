Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

EX-VITÓRIA

Meia que atuou na Série A pelo Vitória brilha em clube recém-criado dos EUA

Jogador defendeu o Leão da Barra na temporada 2024

João Grassi
Por
| Atualizada em
Camisa do Vitória
Camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Jean Mota vive uma nova etapa da carreira no futebol ao retornar aos Estados Unidos, onde já havia defendido o Inter Miami, de Lionel Messi. O atleta de 32 anos está no Sporting Club Jacksonville, da Flórida, time fundado em 2023.

Apesar de sua experiência na Major League Soccer (MLS), Jean atualmente joga na USL Championship, competição profissional considerada como a segunda mais importante dos EUA, embora não tenha um sistema de acesso e rebaixamento ligado à principal liga local.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Antes de retornar para a América do Norte, Jean Mota atuou pelo Persija Jakarta, da Indonésia, em passagem curta que durou apenas alguns meses no início de 2026.

Leia Também:

AGORA VAI?

Direção faz proposta e rescisão com meia está encaminhada; entenda
Direção faz proposta e rescisão com meia está encaminhada; entenda imagem

MERCADO DA BOLA

Ex-camisa 10 do Vitória é anunciado por time asiático
Ex-camisa 10 do Vitória é anunciado por time asiático imagem

FORA

Fim da linha: Jean Mota rescinde contrato com o Vitória
Fim da linha: Jean Mota rescinde contrato com o Vitória imagem

Última aparição no futebol brasileiro

O último clube do meio-campista no futebol brasileiro foi o Vila Nova, que disputa a Série B do Brasileirão, onde desembarcou logo após deixar o Vitória em 2025. Foram 28 jogos, dois gols e três assistências.

Passagem apagada no Vitória

Uma das principais contratações do Vitória para 2024, Jean Mota não conseguiu se firmar na equipe rubro-negra e foi perdendo espaço ao longo da temporada. Com a camisa vermelha e preta, o meia disputou apenas 19 jogos, sendo 16 pelo Brasileirão Série A.

Jean Mota
Jean Mota - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fora dos planos do clube baiano em 2025, Mota foi emprestado ao Vila Nova e posteriormente rescindiu com o clube baiano, há pouco mais de um ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas