FUTEBOL
Craque do Real Madrid desabafa e faz promessa após receber críticas
Jogador não conseguiu participar de nenhum dos três gols da vitória contra o Elche
Apesar da vitória do Real Madrid por 3 a 2 contra o Elche nesta terça-feira, 15, o brasileiro Vinícius Júnior se sentiu na obrigação de se manifestar nas redes sociais para reconhecer a má atuação na partida. O atacante não conseguiu participar de nenhum dos três gols da equipe no jogo.
Na mensagem publicada no Instagram após o confronto, o brasileiro prometeu que vai voltar a marcar gols com a camisa do Real: “Os gols vão voltar, não posso falhar tanto. Domingo tem mais”.
Momento ruim
O jornal AS publicou que é evidente que Vini Jr. não está em sua melhor fase. Após a vitória contra o Elche, o jornal pontuou a atuação do brasileiro.
“Ele ainda não está no seu melhor, e isso é evidente. Teve várias chances no primeiro tempo, mas desperdiçou todas. Sua melhor oportunidade foi um lance de um contra um com Dituro, em que tentou um chute colocado no ângulo com a parte externa do pé, mas quase mandou para escanteio”, apontou.
“Ele ainda precisa de mais criatividade na ponta, mas continua tentando. Eventualmente, ele vai encontrá-la, e aí sim começará a melhorar. No segundo tempo, ele confirmou que ainda está com dificuldades, tendo uma chance clara que desperdiçou. A torcida começou a vaiá-lo, e Mourinho não quis confusão: substituiu-o aos 68 minutos, colocando Brahim em campo”, publicou o Diário AS.
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O técnico José Mourinho, por sua vez, já saiu em defesa do jogador em mais de uma oportunidade. Na última rodada, após a partida contra o Rayo Vallecano, o treinador português destacou, entre outras coisas, o empenho defensivo do jogador.
Fisicamente, está em sua melhor forma. Falta um milímetro para a sua velocidade máxima, mas a capacidade de repetir esforços é enorme. Ele já entendeu que minhas exigências do ponto de vista defensivo são altas. É um processo que ele está assimilando. Mentalmente é muito forte. É um garoto que tem muitos anos de Real Madrid, conhece o clube melhor do que ninguém. José Mourinho - Técnico do Real Madrid