Craque do Real Madrid desabafa e faz promessa após receber críticas

Apesar da vitória do Real Madrid por 3 a 2 contra o Elche nesta terça-feira, 15, o brasileiro Vinícius Júnior se sentiu na obrigação de se manifestar nas redes sociais para reconhecer a má atuação na partida. O atacante não conseguiu participar de nenhum dos três gols da equipe no jogo.

Na mensagem publicada no Instagram após o confronto, o brasileiro prometeu que vai voltar a marcar gols com a camisa do Real: “Os gols vão voltar, não posso falhar tanto. Domingo tem mais”.

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Vini Jr. desabafou sobre o mau momento nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes sociais

Momento ruim

O jornal AS publicou que é evidente que Vini Jr. não está em sua melhor fase. Após a vitória contra o Elche, o jornal pontuou a atuação do brasileiro.

“Ele ainda não está no seu melhor, e isso é evidente. Teve várias chances no primeiro tempo, mas desperdiçou todas. Sua melhor oportunidade foi um lance de um contra um com Dituro, em que tentou um chute colocado no ângulo com a parte externa do pé, mas quase mandou para escanteio”, apontou.

“Ele ainda precisa de mais criatividade na ponta, mas continua tentando. Eventualmente, ele vai encontrá-la, e aí sim começará a melhorar. No segundo tempo, ele confirmou que ainda está com dificuldades, tendo uma chance clara que desperdiçou. A torcida começou a vaiá-lo, e Mourinho não quis confusão: substituiu-o aos 68 minutos, colocando Brahim em campo”, publicou o Diário AS.

O técnico José Mourinho, por sua vez, já saiu em defesa do jogador em mais de uma oportunidade. Na última rodada, após a partida contra o Rayo Vallecano, o treinador português destacou, entre outras coisas, o empenho defensivo do jogador.