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Bahia perde para Corinthians e sai atrás na semifinal do Brasileirão
Mulheres de Aço foram derrotadas por 1 a 0 na Fonte e precisarão buscar a classificação em São Paulo
O Bahia sonhou, a Bahia abraçou, levou público para o oeste, gritou, torceu e comemorou - mas em casa, não deu para as Mulheres de Aço. Diante do Corinthians, atuais e maiores campeãs da história do Brasileirão Feminino, na noite desta terça-feira, 15, o Bahia foi derrotado por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, e agora precisa reverter o placar em São Paulo para garantir a vaga inédita na final.
A campanha já é histórica até aqui - primeiro time nordestino a alcançar a semifinal do Brasileirão Feminino, o Bahia foi pressionado desde os primeiros minutos e sofreu o gol de Jhonson após um erro na saída de bola, mas encontrou forças para reagir e esteve perto do empate com Cássia.
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No segundo tempo, a equipe comandada por Felipe Freitas conseguiu ocupar mais o campo ofensivo, mas não transformou a maior presença no ataque em chances claras suficientes para igualar o placar.
O sonho, no entanto, não acabou - a vaga na decisão ainda será definida na próxima segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena, onde o Bahia luta para reverter o placar e chegar à final pela primeira vez na história do Nordeste.
O jogo
O Corinthians iniciou a partida pressionando a saída de bola do Bahia e dificultando a construção das Mulheres de Aço. A estratégia visitante funcionou aos 13 minutos, quando Belén Aquino desarmou Raquel e entregou para Jhonson, que aproveitou a oportunidade e abriu o placar na Fonte Nova.
A resposta do Bahia quase foi imediata. Três minutos depois, Cássia apareceu em boa condição e finalizou, mas parou em uma grande defesa de Nicole, que junto a Yanne, goleira do Bahia, entregou uma das melhores performances da noite. Depois da oportunidade tricolor, o confronto ficou mais disputado no meio-campo e apresentou poucas chances claras.
Com dificuldade para avançar diante da marcação corintiana, o Bahia tentou trocar passes desde o campo defensivo, mas não conseguiu manter presença constante nas proximidades da área adversária. Do outro lado, Yanne voltou a aparecer aos 37 minutos, quando se esticou para defender uma finalização colocada de Vic Albuquerque e impedir o segundo gol.
Gabi Zanotti ainda tentou ampliar aos 41, em uma bicicleta dentro da área, mas não acertou a bola como gostaria e mandou para fora. Nos acréscimos, Dan Nunes levou a pior em um choque de cabeça com Tamires e precisou receber atendimento antes do encerramento da primeira etapa.
O Bahia, então, retornou do intervalo disposto a ocupar o campo ofensivo. Taty Sena sofreu uma falta perto da área logo aos três minutos, enquanto Cássia apareceu pouco depois para completar uma boa troca de passes com um cruzamento defendido por Nicole. Aos nove, Roqueline invadiu a área, mas foi travada por Juliete, que havia acabado de entrar, e ganhou escanteio.
Na segunda etapa, o jogo esquentou - sob os olhares de uma Fonte Nova irritada com a arbitragem, o Bahia voltou a levar perigo aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio, Raquel finalizou de dentro da área, mas Nicole fez a defesa.
O Esquadrão não desistiu - Wendy Rosa teve um chute bloqueado e conquistou novo escanteio aos 27 minutos. Dois minutos depois, Dany Silva cobrou uma falta diretamente na direção do gol, mas Juliete apareceu na primeira trave e afastou de cabeça, evitando o empate tricolor.
Enquanto buscava a igualdade, o Bahia também contou novamente com Yanne para permanecer vivo na partida. A goleira defendeu uma finalização de Gabi Zanotti aos 25 minutos e, aos 32, voltou a trabalhar em um chute de Gi Fernandes de dentro da área.
Até o final, o Bahia seguiu tentando - aos 35 minutos, Maia Rodrigues recebeu um cruzamento na grande área, mas mandou por cima, enquanto apenas dois minutos depois, Ju Oliveira reverteu um escanteio em trave, quase empatando a partida.
O esforço, no entanto, não deu em gol. Mesmo com uma postura mais agressiva na segunda etapa, as Mulheres de Aço encontraram dificuldades para transformar a posse no campo de ataque em finalizações perigosas. O Corinthians administrou a vantagem construída no primeiro tempo, e levou para São Paulo a vantagem na disputa pela classificação.
Ficha técnica
Bahia 0 x 1 Corinthians - jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino
Bahia: Yanne; Isa Fernandes (Gica), Tchula, Mila Santos e Dan Nunes; Raquel (Maia Rodrigues), Taty Sena (Dany Silva), Ângela Gómez (Ju Oliveira), Wendy Rosa, Roqueline e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.
Corinthians: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira, Thaís Ferreira e Gi Fernandes (Gisela Robledo); Duda Sampaio, Belén Aquino (Andressa Alves), Tamires (Juliete), Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti (Ariel Godoi). Técnica: Emily Lima.
Gol: Jhonson, aos 13 minutos do primeiro tempo
Local: Arena Fonte Nova
Cartões amarelos: Taty Sena (Bahia) e Jhonson (Corinthians)
Arbitragem
- Árbitra: Andreza Helena de Siqueira (MG)
- Assistente 1: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
- Assistente 2: Deise Genoefa Bellaver (SC)
- Quarta árbitra: Jady Jesus Caldas (BA)