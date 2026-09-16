Improvisada e elogiada na zaga, Isa confia em reação do Bahia na semi

Uma das principais personagens do Bahia na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, Isa Fernandes recebeu diversos elogios do técnico Felipe Freitas depois do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.

Lateral de origem, a jogadora foi improvisada na zaga e ajudou as Mulheres de Aço a permanecerem vivas na disputa por uma vaga inédita na decisão, atuando até atingir o limite físico e sendo substituída apenas nos minutos finais.

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Na entrevista coletiva pós-jogo, Felipe classificou a partida da defensora como "sensacional" e recordou as dificuldades enfrentadas pela atleta ao longo da carreira.

"Tenho muito orgulho de falar isso. Tive a oportunidade de trabalhar com a Isa no Cruzeiro. É uma menina em quem o processo do futebol feminino bateu muito ao longo do tempo. Sei também como foi difícil esse processo no Bahia. Fico muito feliz em vê-la desempenhando nesse nível", afirmou o treinador.

Felipe Freitas - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Apesar da mudança de função, Isa explicou que atuar na defesa não representa uma novidade em sua trajetória. A jogadora já havia sido utilizada como zagueira e considera que as obrigações defensivas exercidas na lateral facilitaram a adaptação.

"Jogo na lateral, mas também já trabalhei como zagueira. Então, não é novidade. A lateral também tem a função de marcar, por isso é apenas um passo para o lado. Agora precisamos trabalhar bem durante a semana para buscar o triunfo no próximo jogo", declarou.

Próximos passos

O Bahia sofreu o gol aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Belén Aquino roubou a bola no campo de ataque e serviu Jhonson. Depois de uma etapa inicial marcada por dificuldades na construção, o Tricolor aumentou a intensidade e controlou mais o jogo durante o segundo tempo.

As Mulheres de Aço criaram oportunidades com Raquel e Dany Silva, enquanto Yanne também apareceu para evitar que o Corinthians ampliasse. Apesar da reação, o empate não veio, e o Bahia terá de reverter a desvantagem na Neo Química Arena.

Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Nesse cenário, Isa acredita que a semana livre será fundamental para o grupo analisar o desempenho, identificar o que faltou na Fonte Nova e preparar a estratégia para a partida decisiva.

"Temos uma semana inteira de trabalho. Vamos colocar a cabeça no lugar, observar os nossos erros e entender o que faltou para sairmos daqui com o triunfo. Agora é trabalhar forte, com concentração e foco, para buscarmos a vitória e a classificação à final", projetou.

Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Torcida mantém confiança

Ainda que o resultado não tenha sido o que o Bahia esperava, o duelo já entrou para a história do futebol feminino no estado. Com 5.758 pagantes e 5.811 presentes, o Bahia estabeleceu o recorde de público da edição de 2026 do Brasileirão e a maior marca já registrada em uma partida feminina na Bahia.

Mesmo após o resultado negativo, os torcedores aplaudiram as jogadoras e entoaram gritos de "eu acredito", e para Isa, a presença da torcida teve influência direta no desempenho da equipe, especialmente durante a pressão exercida no segundo tempo.

"O apoio da torcida faz toda a diferença. Eles torcendo, empurrando e nos ajudando foi muito importante. Acredito que, mesmo no jogo fora de casa, estarão sempre conosco, apoiando e torcendo", reconheceu.

Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Bahia e Corinthians se enfrentaram duas vezes nesta edição do Brasileiro. Na primeira fase, também na Fonte Nova, empataram por 1 a 1. Agora, o Tricolor precisa vencer a partida de volta, disputada na próxima segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena.

Mesmo diante da dificuldade de decidir fora de casa, Isa acredita que o Bahia reúne condições para conquistar o resultado mais importante de sua trajetória no futebol feminino: "Vamos trabalhar forte e com muita concentração para buscar esse triunfo e sair classificadas para a final".