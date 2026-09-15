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MARCA HISTÓRICA

Torcida do Bahia quebra marca de público no futebol feminino do estado

Partida contra o Corinthians reuniu 5.811 torcedores e registrou o maior público da história

Marina Branco
Por
Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova
Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A campanha histórica do Bahia no Campeonato Brasileiro Feminino ganhou mais um capítulo especial nesta terça-feira, 15. Na partida contra o Corinthians, pela ida da semifinal, 5.811 torcedores compareceram à Arena Fonte Nova, estabelecendo o maior público da atual edição da competição.

Do total de presentes no estádio, 5.758 foram pagantes. A marca alcançada pelas Mulheres de Aço também se tornou o maior público já registrado em uma partida de futebol feminino na Bahia, ampliando a dimensão da mobilização tricolor durante a melhor campanha nacional da história do clube.

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Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova
Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Dentro de campo, no entanto, o Bahia foi derrotado por 1 a 0. Jhonson marcou o gol do Corinthians aos 13 minutos do primeiro tempo, após Belén Aquino recuperar a bola no campo ofensivo. As Mulheres de Aço reagiram e tiveram oportunidades para empatar com Cássia, Raquel e Dany Silva, mas pararam na defesa adversária.

A goleira Yanne também voltou a se destacar ao realizar defesas importantes e impedir que o Corinthians ampliasse a vantagem. Agora, o resultado obriga o Tricolor a buscar a reação fora de casa para alcançar a decisão do Campeonato Brasileiro.

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Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova
Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A presença expressiva da torcida, porém, marca e coroa uma campanha que já havia levado o Bahia a um feito inédito. Nas quartas de final, as Mulheres de Aço eliminaram o Palmeiras nos pênaltis, dentro da Arena Barueri, e garantiram a melhor participação do clube na história da competição, levando um clube nordestino à semifinal pela primeira vez na história.

A vaga na final inédita é decidida, então, na próxima segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena, contra as atuais e maiores campeãs da história do Brasileirão Feminino.

Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova
Público de Bahia e Corinthians na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins I EC Bahia
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brasileirão feminino Esporte Clube Bahia Fonte Nova

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