EM CASA!
Bahia leva decisão da Copa do Nordeste sub-20 para Feira de Santana
CBF detalhou a tabela da final com jogos de ida e volta contra o Fortaleza
A decisão da Copa do Nordeste Sub-20 está cada vez mais próxima, e o Bahia já tem data, hora e lugar para buscar o título. A CBF detalhou a tabela da final contra o Fortaleza, que será disputada em jogos de ida e volta nos dois próximos sábados.
O primeiro confronto será neste sábado, 19, às 16h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida decisiva está marcada para o dia 26 de setembro, às 15h, no Estádio Professor Jodilton Souza, a Arena Cajueiro, em Feira de Santana.
Pivetes de Aço decidem em casa
Com mando de campo no jogo de volta, o Bahia terá a chance de decidir o título regional diante da torcida baiana. A Arena Cajueiro, em Feira de Santana, será o palco dos 90 minutos finais da disputa e, claro, da premiação do time vencedor.
A escolha do estádio mantém Feira de Santana na rota de jogos importantes das competições de base organizadas pela CBF, já que a Arena Cajueiro tem gramado sintético e estrutura utilizada em partidas nacionais e regionais.
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Bahia passou pelo Náutico na semifinal
Os Pivetes de Aço chegam à final depois de uma campanha de superação no mata-mata. Nas quartas de final, o Bahia eliminou o CSA, e na semifinal, o Tricolor enfrentou o Náutico em Feira de Santana, empatou no tempo regulamentar e garantiu a classificação nos pênaltis.
Agora, o time baiano tenta conquistar o título da Copa do Nordeste Sub-20 contra o Fortaleza, em confronto que reúne duas das principais bases da região.
Fortaleza eliminou o Estrela de Março
Do outro lado, o Fortaleza também chega embalado à decisão. O Leão do Pici passou pelo Santa Cruz nas quartas de final e confirmou a vaga na final ao vencer o Estrela de Março por 3 a 1 na semifinal, também disputada na Arena Cajueiro.
Com isso, Bahia e Fortaleza voltam a se encontrar em uma decisão regional de base, agora valendo a taça da Copa do Nordeste Sub-20.