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BRASILEIRÃO 2026

Bahia recorre à base na preparação para duelo com o Athletico

Pivetes de Aço participaram das atividades do elenco profissional nesta quarta-feira, 16

Téo Mazzoni
Por
Bahia ganha reforços do Sub-17 na preparação para o Athletico
Bahia ganha reforços do Sub-17 na preparação para o Athletico - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia deu início, nesta quarta-feira, 16, aos trabalhos visando o confronto com o Athletico, marcado para domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). A partida será válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Elenco se reapresenta após vitória sobre o Remo

Depois de receber folga na terça-feira, 15, o elenco tricolor voltou às atividades no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila. A reapresentação aconteceu após a vitória por 2 a 1 sobre o Remo, na última segunda-feira, 14, e contou também com a participação dos Pivetes de Aço da equipe Sub-17.

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Jogadores têm atividades diferentes no CT

O grupo foi dividido de acordo com o tempo de participação no duelo contra os paraenses. Os atletas que permaneceram em campo por mais de 45 minutos iniciaram a programação com uma atividade conduzida pela psicóloga do clube, Annie Kopanakis. Na sequência, os jogadores realizaram um trabalho regenerativo na academia.

Já os demais integrantes do elenco seguiram para o campo 2 do CT Evaristo de Macedo. Sob o comando do técnico Rogério Ceni e dos auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões, o grupo participou de um treinamento tático.

Bahia volta a treinar nesta quinta-feira

A preparação do Bahia para o duelo com o Athletico terá sequência na manhã desta quinta-feira, 17, novamente no CT Evaristo de Macedo.

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athletico Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia

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