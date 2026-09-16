Time de ex-presidente do Bahia aplica maior goleada da Série B

O Londrina, clube que tem o ex-presidente do Bahia Guilherme Bellintani como dono da SAF, viveu uma noite inesquecível nesta terça-feira, 15. O Tubarão aplicou a maior goleada da Série B de 2026 ao vencer a Ponte Preta por 6 a 0 no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado deu fôlego à equipe paranaense na luta contra o rebaixamento, chegando aos 28 pontos e seguindo na 18ª colocação, mas agora a três pontos do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona. À frente do Londrina também está o Avaí, com 31 pontos.

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Ex-presidente do Bahia comanda SAF do Londrina

O Londrina é administrado pela Squadra Sports, empresa liderada por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia. O grupo comprou 90% da SAF do clube paranaense em 2024, com previsão de investimento de R$ 100 milhões em seis anos.

Bellintani presidiu o Bahia entre 2018 e 2023 e foi um dos dirigentes à frente do processo que resultou na venda da SAF tricolor ao Grupo City. Depois de deixar o clube baiano, passou a investir no modelo multiclubes e fez do Londrina o principal projeto da Squadra no futebol brasileiro.

Goleada começou no primeiro tempo

Dentro de campo, o Londrina construiu a vitória ainda na etapa inicial. Aos 22 minutos, João Vitor cobrou falta na área, Heron desviou e Hebert cabeceou firme para abrir o placar.

A pressão continuou na reta final do primeiro tempo, e aos 41, Hebert avançou pela direita e tocou rasteiro para Guilherme Portuga, que dominou e bateu direto para ampliar.

Três minutos depois, o Tubarão chegou ao terceiro em contra-ataque rápido. João Andrade recebeu pela esquerda e rolou na saída do goleiro Vinicius Ferrari. A bola sobrou limpa para Igor Bahia empurrar para as redes.

Londrina e Ponte Preta - Foto: Rafael Martins/ Londrina

Tubarão fechou placar com autoridade

Na etapa final, o Londrina manteve o ritmo. Aos 13 minutos, Nino Paraíba cruzou da direita, Heron cabeceou, Palacios falhou no corte, e Hebert apareceu na pequena área para marcar o segundo dele no jogo e o quarto do time.

Aos 35, Guilherme Cachoeira invadiu a área pela esquerda e tocou para Vitinho, que apareceu livre na pequena área e completou de cabeça.

O sexto gol saiu três minutos depois, quando Vitinho tocou, Lucas Marques dominou, a defesa afastou mal, e João Vitor pegou a sobra na entrada da área para chutar de primeira e fechar a goleada.

Londrina e Ponte Preta - Foto: Rafael Martins/ Londrina

Ponte segue afundada na lanterna

A Ponte Preta segue em situação dramática. A equipe campineira é lanterna da Série B, com apenas 10 pontos, e está 21 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A derrota também ampliou os números negativos defensivos da Macaca, que já sofreu 77 gols em 38 jogos na temporada vivida em meio à crise financeira que já levou o clube a greve de jogadores por salários atrasados.

Base da Ponte Preta foi utilizada durante greve do time principal - Foto: Marcos Ribolli

Próximos jogos

O Londrina volta a campo no próximo domingo, 20, novamente no Vitorino Gonçalves Dias, contra o Fortaleza, quarto colocado da Série B.

No mesmo dia, a Ponte Preta recebe o CRB, em Campinas, tentando encerrar a sequência negativa e diminuir o prejuízo na reta final da competição.