Cruzeiro pode igualar pior jejum desde 2006 se perder para o Vitória

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O Esporte Clube Vitória terá pela frente um Cruzeiro que atravessa um momento delicado como visitante na temporada. O time mineiro perdeu os últimos quatro jogos disputados fora de casa e pode alcançar uma sequência que não registra há 20 anos caso seja derrotado pelo Leão.

A série negativa começou com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pela Copa Libertadores, e continuou com os resultados diante de Atlético-MG, por 2 a 1, na Copa do Brasil, e Vasco, por 3 a 1, e Santos, por 2 a 1, pelo Brasileirão.

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Os dois primeiros tropeços culminaram em eliminações do Cruzeiro nas competições de mata-mata. Agora, a equipe de Arthur Jorge tem apenas o Campeonato Brasileiro em disputa até o fim de 2026.

Cruzeiro pode repetir marca negativa de 2006

Uma nova derrota diante do Vitória faria a Raposa chegar a cinco partidas consecutivas perdendo como visitante. A última vez que o clube passou por uma sequência desse tamanho foi em 2006, quando chegou a acumular oito derrotas seguidas longe de seus domínios.

Desde então, o time mineiro já passou por alguns períodos sem vencer fora de casa e chegou a acumular quatro derrotas consecutivas, mas não voltou a atingir a marca de cinco.

Santos 2x1 Cruzeiro - Brasileirão 2026 - Foto: Caique Coufal | Cruzeiro

Vitória e a força do Barradão

Além da má fase longe de Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrenta um Vitória que costuma ser forte no Barradão. O Rubro-Negro é o quarto melhor melhor mandante da Série A, com 28 pontos conquistados em 39 disputados e 71,8% de aproveitamento.

Vitória x Cruzeiro

O confronto entre Vitória e Cruzeiro será disputado no domingo, 20, às 16h, em Salvador, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro.