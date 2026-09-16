Jogo remarcado pode afetar o Vitória na tabela da Série A

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória ficará de olho em um jogo que acontece nesta quarta-feira, 16, pelo Brasileirão. Botafogo e Grêmio se enfrentam às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da 21ª rodada. O resultado pode alterar a posição do clube baiano na tabela.

Com 33 pontos após o empate por 2 a 2 com o Mirassol, o Vitória ocupa atualmente a 12ª colocação. O Botafogo tem 32 pontos e está em 14º, enquanto o Grêmio soma 28 pontos e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como esse jogo afeta o Vitória?

Um resultado positivo em casa faria o Fogão chegar aos 35 pontos e ultrapassar o Vitória na classificação, enquanto um empate levaria o time carioca aos 33 pontos, igualando a pontuação rubro-negra.

Já um triunfo dos gaúchos reduziria a diferença entre Imortal e Leão da Barra para dois pontos. No momento, essa distância é de cinco pontos.

O Grêmio tem apenas quatro pontos a mais que o Vasco, 17º colocado, e busca justamente aumentar essa margem. O Botafogo, que já não ganha há seis rodadas, tenta se afastar das últimas colocações.

Grêmio x Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Assim, mesmo sem entrar em campo nesta quarta-feira, o Vitória estará atento aos acontecimentos do duelo no Rio de Janeiro.