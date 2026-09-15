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E.C.VITÓRIA

Remo tem outro ex-Vitória como favorito para substituir Léo Condé

Clube do Amazonas está na zona de rebaixamento da Série A

João Grassi
Por
Léo Condé abraça Matheuzinho em Remo 2x0 Vitória - Brasileirão 2026
Léo Condé abraça Matheuzinho em Remo 2x0 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Dois técnicos que passaram recentemente pelo Esporte Clube Vitória podem voltar a protagonizar uma troca de comando. O Remo trabalha nos bastidores para definir o substituto de Léo Condé, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, na última segunda-feira, 14. O principal nome avaliado pela diretoria é Thiago Carpini, de 42 anos.

A possível contratação chama atenção pela passagem dos dois treinadores pelo Vitória. Em 2024, Carpini foi escolhido justamente para substituir Condé no comando do clube baiano. Agora, a mesma mudança pode se repetir no Leão do Amazonas.

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A informação sobre o interesse em Carpini foi divulgada pelo jornalista Abner Luiz e confirmada pelo ge. O treinador está livre no mercado desde o fim de julho, quando foi demitido pelo Fortaleza.

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Léo Condé e Carpini no Vitória

Léo Condé passou pelo Vitória entre 2023 e 2024, onde conquistou a Série B de 2023, considerado o maior título da história do clube, e o Baianão 2024, antes de ser demitido em maio. Foi então que Carpini assumiu a vaga deixada pelo treinador.

Thiago Carpini, que pegou o Rubro-Negro como lanterna do Brasileirão, emendou campanha de recuperação e garantiu, além da permanência na Série A, a classificação para a Copa Sul-Americana do ano seguinte. Acabou demitido em julho de 2025.

Thiago Carpini
Thiago Carpini - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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