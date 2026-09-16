Time da Série A anuncia troca de treinadores ex-Vitória

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Dois técnicos que passaram recentemente pelo Esporte Clube Vitória protagonizaram uma troca de comando. O Remo anunciou nesta quarta-feira, 16, Thiago Carpini como substituto de Léo Condé, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, na última segunda-feira, 14.

A contratação chama atenção pela passagem dos dois treinadores pelo Vitória. Em 2024, Carpini foi escolhido justamente para substituir Condé no comando do clube baiano. Agora, a mesma mudança se repetiu no Leão da Amazônia.

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Thiago Carpini, de 42 anos, estava livre no mercado desde o fim de julho, quando foi demitido pelo Fortaleza.

“BEM-VINDO AO REI DA AMAZÔNIA, CARPINI! Thiago Carpini é o novo técnico do Remo. Campeão da Supercopa do Brasil 2024 pelo São Paulo e do Cearense 2026 pelo Fortaleza, chega ao Leão para a sequência da temporada. Seja bem-vindo, professor!”, publicou o Remo.

Thiago Carpini substituiu Léo Condé no Vitória

Léo Condé passou pelo Vitória entre 2023 e 2024, onde conquistou a Série B de 2023, considerado o maior título da história do clube, e o Baianão 2024, antes de ser demitido em maio. Foi então que Carpini assumiu a vaga deixada pelo treinador.

Thiago Carpini, que pegou o Rubro-Negro como lanterna do Brasileirão, emendou campanha de recuperação e garantiu, além da permanência na Série A, a classificação para a Copa Sul-Americana do ano seguinte. Acabou demitido em julho de 2025.