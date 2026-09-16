Veja qual será a pontuação do Vitória se mantiver atual aproveitamento

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Com 11 rodadas restando para o fim do Brasileirão, o Esporte Clube Vitória precisa de mais 12 pontos para chegar ao ‘número mágico’ de 45 pontos que costuma livrar os clubes do rebaixamento. Caso mantenha seu atual aproveitamento, o Leão praticamente garante sua permanência na Série A.

Atualmente com 33 pontos conquistados em 27 rodadas, o Vitória possui aproveitamento de 40,7%. Mantendo este mesmo ritmo, o Rubro-Negro terminará a competição com cerca de 46 pontos.

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De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que chegar aos 46 pontos tem apenas 0,306% de chances de queda. Para alcançar essa campanha, o time baiano precisa apenas vencer três jogos, empatar quatro e ainda teria o luxo de ser derrotado quatro vezes.

“Vai ser jogo a jogo, a gente sabe da dificuldade da competição. Esse ano estamos em uma condição muito melhor que o ano passado”, avaliou o técnico Jair Ventura. Vale lembrar que o Vitória fez 45 pontos na edição passada da competição, terminando na 15ª colocação.

Força do Barradão é esperança

Quarto melhor melhor mandante do Brasileirão, com 28 pontos conquistados em 39 disputados e 71,8% de aproveitamento, o Vitória terá mais jogos no Barradão do que fora de casa até o final da temporada.

A equipe rubro-negra não consegue repetir o mesmo desempenho como visitante, tendo a segunda pior campanha e números preocupantes. Por outro lado, seis dos últimos 11 compromissos serão em Salvador.

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

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