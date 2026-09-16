E.C.VITÓRIA
Veja qual será a pontuação do Vitória se mantiver atual aproveitamento
Leão da Barra tem 33 pontos conquistados após 27 rodadas da Série A
Com 11 rodadas restando para o fim do Brasileirão, o Esporte Clube Vitória precisa de mais 12 pontos para chegar ao ‘número mágico’ de 45 pontos que costuma livrar os clubes do rebaixamento. Caso mantenha seu atual aproveitamento, o Leão praticamente garante sua permanência na Série A.
Atualmente com 33 pontos conquistados em 27 rodadas, o Vitória possui aproveitamento de 40,7%. Mantendo este mesmo ritmo, o Rubro-Negro terminará a competição com cerca de 46 pontos.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que chegar aos 46 pontos tem apenas 0,306% de chances de queda. Para alcançar essa campanha, o time baiano precisa apenas vencer três jogos, empatar quatro e ainda teria o luxo de ser derrotado quatro vezes.
“Vai ser jogo a jogo, a gente sabe da dificuldade da competição. Esse ano estamos em uma condição muito melhor que o ano passado”, avaliou o técnico Jair Ventura. Vale lembrar que o Vitória fez 45 pontos na edição passada da competição, terminando na 15ª colocação.
Leia Também:
Força do Barradão é esperança
Quarto melhor melhor mandante do Brasileirão, com 28 pontos conquistados em 39 disputados e 71,8% de aproveitamento, o Vitória terá mais jogos no Barradão do que fora de casa até o final da temporada.
A equipe rubro-negra não consegue repetir o mesmo desempenho como visitante, tendo a segunda pior campanha e números preocupantes. Por outro lado, seis dos últimos 11 compromissos serão em Salvador.
Jogos restantes do Vitória na Série A
- Vitória x Cruzeiro — Barradão
- Vitória x Chapecoense — Barradão
- São Paulo x Vitória — MorumBIS
- Corinthians x Vitória — Neo Química Arena
- Vitória x Athletico — Barradão
- Coritiba x Vitória — Couto Pereira
- Vitória x Fluminense — Barradão
- Vitória x RB Bragantino — Barradão
- Internacional x Vitória — Beira-Rio
- Vitória x Santos — Barradão
- Vasco x Vitória — São Januário