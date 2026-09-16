Bahia contrata lateral ex-Inter que estava no Itabirito-MG

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O Esporte Clube Bahia anunciou nesta quarta-feira, 16, a contratação da lateral-esquerda Érica, de 20 anos, para reforçar a equipe feminina do clube.

A jogadora chega ao Esquadrão após defender o Itabirito-MG na temporada 2026. O clube mineiro, inclusive, enfrentou o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano.



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Confira:

Lateral foi formada nas categorias de base do Inter - Foto: Divulgação / EC Bahia

Lateral disputou 20 jogos em 2026

Na competição Copa do Brasil, Érica disputou quatro partidas pelo Itabirito. Já no Campeonato Brasileiro A2, a lateral entrou em campo 16 vezes e balançou as redes uma vez.



Jogadora foi formada pelo Internacional

Formada nas categorias de base do Internacional, Érica permaneceu no clube gaúcho até 2025, antes de se transferir para o futebol mineiro.

Em comunicado oficial, o Esporte Clube Bahia SAF confirmou a chegada da atleta, que passa a integrar o elenco tricolor.





De olho na decisão do Campeonato Brasileiro

As Mulheres de Aço entram em campo na próxima segunda-feira, 21, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino, contra o Corinthians. Na partida de ida, disputada na última terça-feira, 15, o Bahia perdeu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).