Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

MULHERES DE AÇO

Bahia contrata lateral ex-Inter que estava no Itabirito-MG

Jogadora disputou 20 partidas na temporada

Téo Mazzoni
Por
Érica chega ao Bahia após defender o Itabirito
Érica chega ao Bahia após defender o Itabirito - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou nesta quarta-feira, 16, a contratação da lateral-esquerda Érica, de 20 anos, para reforçar a equipe feminina do clube.

A jogadora chega ao Esquadrão após defender o Itabirito-MG na temporada 2026. O clube mineiro, inclusive, enfrentou o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

Lateral foi formada nas categorias de base do Inter
Lateral foi formada nas categorias de base do Inter - Foto: Divulgação / EC Bahia

Lateral disputou 20 jogos em 2026

Na competição Copa do Brasil, Érica disputou quatro partidas pelo Itabirito. Já no Campeonato Brasileiro A2, a lateral entrou em campo 16 vezes e balançou as redes uma vez.

Leia Também:

MARCA HISTÓRICA

Juba iguala Ávine como defensor com mais gols pelo Bahia no século
Juba iguala Ávine como defensor com mais gols pelo Bahia no século imagem

BRASILEIRÃO FEMININO

Corinthians denuncia homofobia após jogo contra o Bahia
Corinthians denuncia homofobia após jogo contra o Bahia imagem

SEIS A ZERO

Time de ex-presidente do Bahia aplica maior goleada da Série B
Time de ex-presidente do Bahia aplica maior goleada da Série B imagem

Jogadora foi formada pelo Internacional

Formada nas categorias de base do Internacional, Érica permaneceu no clube gaúcho até 2025, antes de se transferir para o futebol mineiro.

Em comunicado oficial, o Esporte Clube Bahia SAF confirmou a chegada da atleta, que passa a integrar o elenco tricolor.

De olho na decisão do Campeonato Brasileiro

As Mulheres de Aço entram em campo na próxima segunda-feira, 21, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino, contra o Corinthians. Na partida de ida, disputada na última terça-feira, 15, o Bahia perdeu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

Relacionadas

Mais lidas