Cruzeiro é o adversário que o Vitória amarga maior jejum na Série A

O Esporte Clube Vitória terá pela frente um adversário que representa um dos jejuns mais longos do clube no Brasileirão. O Cruzeiro é o time que o Leão não consegue vencer há mais tempo na Série A, com o último resultado positivo no confronto tendo acontecido ainda em 2010.

Naquela ocasião, o Vitória venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Ipatingão, pela 15ª rodada. Desde então, as equipes se enfrentaram 16 vezes pelo Campeonato Brasileiro, e o Rubro-Negro não voltou a conquistar os três pontos.

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Jejum já dura 16 anos

O retrospecto recente mostra o tamanho da sequência. Depois da vitória em 2010, o Vitória perdeu para o time mineiro por 1 a 0 no segundo turno daquele mesmo campeonato.

Em 2013, foram duas derrotas: 5 a 1 no Mineirão e 3 a 1 no Barradão. No ano seguinte, o Cruzeiro voltou a ganhar os dois jogos, por 3 a 1 e 1 a 0.

A sequência passou por 2016, quando houve uma derrota por 1 a 0 e um empate por 2 a 2. Em 2017, os dois confrontos terminaram empatados em 0 a 0 e 1 a 1. No ano seguinte, novo empate por 1 a 1 no primeiro turno, seguido por derrota por 3 a 0.

Últimos encontros

Após um longo intervalo sem confrontos na Série A, Vitória e Cruzeiro voltaram a se enfrentar em 2024. O time mineiro venceu por 3 a 1 no primeiro turno, enquanto o segundo duelo terminou empatado em 2 a 2.

Em 2025, mais dois encontros: empate sem gols no primeiro turno e vitória do Cruzeiro por 3 a 1 no segundo.

Já em 2026, pelo primeiro turno, o Cruzeiro voltou a levar a melhor e venceu por 3 a 0. Aquela, inclusive, foi a primeira oportunidade que a equipe de Artur Jorge triunfou na atual edição da competição.

Vitória 2x2 Cruzeiro - Brasileirão 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Últimos duelos entre Vitória e Cruzeiro pela Série A

Cruzeiro 3 x 0 Vitória — 2026

Cruzeiro 3 x 1 Vitória — 2025

Vitória 0 x 0 Cruzeiro — 2025

Vitória 2 x 2 Cruzeiro — 2024

Cruzeiro 3 x 1 Vitória — 2024

Cruzeiro 3 x 0 Vitória — 2018

Vitória 1 x 1 Cruzeiro — 2018

Vitória 1 x 1 Cruzeiro — 2017

Cruzeiro 0 x 0 Vitória — 2017

Vitória 0 x 1 Cruzeiro — 2016

Cruzeiro 2 x 2 Vitória — 2016

Vitória 0 x 1 Cruzeiro — 2014

Cruzeiro 3 x 1 Vitória — 2014

Vitória 1 x 3 Cruzeiro — 2013

Cruzeiro 5 x 1 Vitória — 2013

Vitória 0 x 1 Cruzeiro — 2010

Cruzeiro 0 x 1 Vitória — 2010

Vitória x Cruzeiro

O Rubro-Negro volta a enfrentar a Raposa às 16h do domingo, 20, no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro.