E.C.VITÓRIA
Vitória ganha reforço de peso para enfrentar o Cruzeiro
Leão da Barra entra em campo às 16h do domingo, 20
Desfalques nos últimos jogos do Esporte Clube Vitória, Emmanuel Martínez e Gabriel Baralhas estão próximos de ficarem novamente à disposição. O argentino, inclusive, já treina normalmente com o restante do elenco.
De acordo com a assessoria do Vitória, Baralhas ainda está em tratamento da lesão muscular. No entanto, o portal A TARDE apurou que o camisa 44 não está descartado do próximo compromisso rubro-negro.
Martínez, inclusive, pode até já voltar a ser titular no meio-campo do Leão diante dos mineiros. Baralhas, por outro lado, deve iniciar no banco de reservas se for relacionado.
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Vitória x Cruzeiro
O Vitória recebe o Cruzeiro às 16h do domingo, 20, no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro.