Rival do Vitória na parte baixa da tabela anuncia ex-técnico da Seleção

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Concorrente do Esporte Clube Vitória na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Botafogo anunciou a contratação do técnico Adenor Leonardo Bachi, o Tite, de 65 anos. O clube carioca oficializou a chegada do profissional nesta quarta-feira, 16.

Tite assinou contrato com o Botafogo até o fim de 2028. O Fogão estava sem treinador desde a saída de Franclim Carvalho e vinha sendo comandado interinamente por Rodrigo Bellão, ex-técnico do Sub-20.

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A nova comissão técnica do Botafogo também contará com o auxiliar Matheus Bachi, filho de Tite, e o preparador físico Fábio Mahseredjian. Bellão será o novo integrante da comissão técnica permanente, ao lado do auxiliar Marcelo Fera e do preparador físico Ronaldo Torres.

Carreira de Tite

Tite iniciou sua carreira no Rio Grande do Sul, chamando atenção ao faturar títulos expressivos com o Caxias, Grêmio e Internacional. Seu auge em clubes ocorreu no Corinthians, onde alcançou projeção internacional ao conquistar de forma invicta a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA em 2012.

Essa consistência o levou ao comando da Seleção Brasileira por seis anos, período no qual ergueu a Copa América de 2019 e disputou duas Copas do Mundo.

Recentemente, após passagens pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, faturou o Campeonato Mineiro de 2026. Ele estava livre no mercado desde março, quando foi demitido da Raposa.