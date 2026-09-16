E.C.VITÓRIA
Ex-Vitória preso por tráfico vai jogar em clube amador da Bahia
Jogador atuou no Leão entre 2023 e 2024, conquistando a Série B e o Baianão nos respectivos anos
Com passagem pelo Esporte Clube Vitória entre 2023 e 2024, o atacante Mateus Gonçalvesfoi anunciado como nova contratação da Ponte Preta, clube amador da cidade de Pé de Serra, na região sisaleira da Bahia. O jogador de 31 anos vai disputar o campeonato municipal, previsto para começar em outubro.
O atacante está sem atuar profissionalmente desde 2025, quando deixou o Athletic-MG após ser preso pelo suposto envolvimento em um esquema de tráfico de drogas. Ele deixou a prisão em fevereiro deste ano, momento em que passou a buscar um novo clube.
Mateus Gonçalves chega à Ponte Preta após negociações frustradas com o Jacuipense.
Prisão em 2025
Em junho de 2025, Mateus Gonçalves foi preso em Mato Grosso do Sul durante uma ocorrência envolvendo o transporte de 187,2 quilos de maconha. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o atacante estava em um Hyundai HB20 e era suspeito de atuar como "batedor" de outro veículo, onde a droga foi encontrada.
Ele foi autuado por suspeita de tráfico de drogas e associação criminosa, ao passo que defesa de Mateus negou o envolvimento do jogador com o tráfico e afirmou que ele não tinha conhecimento da droga transportada no outro automóvel.
Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Mateus ficou detido por 242 dias até receber liberdade provisória em fevereiro de 2026, e a Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica por 180 dias.
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Hoje, o atacante segue respondendo ao processo em liberdade.
Passagem pelo Leão
Mateus Gonçalves chegou ao Vitória para a disputa da Série B em 2023, sendo importante para a conquista do primeiro título nacional do clube. Ele seguiu no elenco rubro-negro para a temporada seguinte, participando também do título do Campeonato Baiano em 2024.
Ao todo, ele disputou 40 partidas e marcou apenas três gols, sendo dois deles no jogo de ida da final do Baianão em 2024, contra o Bahia.