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Lula revela torcida e dá dica para classificação de time do coração

Presidente da República se mostrou confiante para jogo decisivo da equipe

Gustavo Nascimento
Por
Lula, presidente da República
Lula, presidente da República - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mostrou confiante para o jogo decisivo do seu time do coração, o Corinthians, na noite desta quarta-feira, 16. A equipe paulista recebe o Estudiantes na Arena Corinthians às 21h30, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

O petista ainda revelou qual é o “segredo” para que o Corinthians consiga a classificação após um empate por 1 a 1 na partida de ida, disputada na Argentina:

“Eu estou pedindo a Deus, pelo amor de Deus, faça um gol só. Eu, se fosse técnico do Corinthians, não tinha esse negócio de tática, de estratégia, não. Eu juntava os jogadores no meio do campo, mostrava o gol do adversário: ‘Ali é o gol do adversário, tem que chutar lá… chuta lá. E aqui na nossa defesa, não deixa ninguém chutar contra nós'”.

Na sequência, Lula ainda reclamou que o Corinthians não chuta muito para o gol. “Quem não chuta não marca gol”, disse o presidente da República.

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O Corinthians precisa de uma vitória por qualquer placar para se classificar às semifinais da Libertadores. Qualquer empate leva a disputa para os pênaltis. Do outro lado, em caso de derrota, é o rival que segue na competição.

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