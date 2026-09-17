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E.C.VITÓRIA

Vitória deve ter novidade nos relacionados para enfrentar o Cruzeiro

Rubro-Negro entra em campo às 16h deste domingo, 20, no Barradão

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória deve contar com Ignacio Laquintana entre os relacionados para o duelo contra o Cruzeiro, no domingo, 20. Último reforço anunciado pelo clube, o atacante uruguaio não acompanhou a delegação na viagem para o confronto com o Mirassol.

Conhecido como Nacho Laquintana, o ponta-direita já realiza atividades normalmente com o elenco. Além dos trabalhos com os demais jogadores, ele participou de uma atividade específica com o assistente de preparação física Diego Almeida, com o objetivo de acelerar o processo de recondicionamento físico.

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Laquintana não disputa uma partida oficial desde 4 de abril, quando ainda defendia o Huesca, da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. Após mais de cinco meses sem atuar, o jogador agora aguarda a possibilidade de fazer sua estreia com a camisa do Leão.

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Vitória x Cruzeiro

O Vitória enfrenta o Cruzeiro às 16h deste domingo, 20, no Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode marcar a primeira partida de Laquintana pelo clube baiano.

Nacho Laquintana
Nacho Laquintana - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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esporte clube vitória

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