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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Gol que impediria o Vitória de perder posição foi anulado por 1 cm

Anulação garantiu a vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Grêmio

João Grassi
Por
Carlos Vinícius marcou o gol anulado do Grêmio
Carlos Vinícius marcou o gol anulado do Grêmio - Foto: Lucas Uebel | Grêmio

A tecnologia do impedimento semiautomático apontou apenas um centímetro de diferença no lance que anulou o gol de Carlos Vinícius, do Grêmio, contra o Botafogo, jogo que interessava ao Esporte Clube Vitória. A informação foi divulgada pela CBF e apresentada pelo jornalista André Rizek no programa Seleção Sportv desta quinta-feira, 17.

O atacante marcou nos acréscimos da partida atrasada pela 21ª rodada, quando o Grêmio buscava o empate. Carlos Vinícius recebeu a bola dentro da área e finalizou para as redes, mas o gol foi anulado pela arbitragem após a checagem do impedimento. Devido à irregularidade assinalada, o confronto terminou 3 a 2 para os cariocas.

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Os jogadores das duas equipes chegaram a se posicionar no meio-campo para o reinício da partida antes da invalidação do lance. A decisão gerou reclamações por parte dos gremistas após o apito final no Estádio Nilton Santos.

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Anulação fez o Vitória perder posição na tabela

Com a derrota, o Grêmio segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. O Imortal tem 28 pontos e ocupa a 16ª colocação, à frente do Vasco pelo saldo de gols. O Cruzmaltino, no entanto, tem um jogo a menos.

O Botafogo, por outro lado, conseguiu ultrapassar o Vitória na tabela devido ao resultado positivo conquistado. Agora 11º colocado, o Glorioso subiu para 35 pontos. O Leão da Barra desceu para a 13ª posição, com 33 pontos.

Imagem do impedimento semiautomático no gol anulado de Carlos Vinícius
Imagem do impedimento semiautomático no gol anulado de Carlos Vinícius - Foto: Reprodução | Sportv
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